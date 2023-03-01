Свердловский омбудсмен: разговоры о второй волне мобилизации бессмысленны

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Интервью с Татьяной Мерзляковой. Екатеринбург, мерзлякова татьяна, портрет
Татьяна Мерзлякова сочла разговоры о второй волне мобилизации бессмысленными Фото:
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Мобилизация в России

У государства и Министерства обороны РФ нет необходимости для проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Я думаю, что наши люди на передовой делают все возможное, чтобы не было второй волны мобилизации. На данный момент солдаты в учебных городках проходят боевое слаживание и дополнительное обучение. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о второй волне мобилизации бессмысленны, так как у государства и минобороны нет в этом никакой потребности», — отметила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о второй волне мобилизации. Он призвал верить только официальным заявлениям о мобилизации.

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У государства и Министерства обороны РФ нет необходимости для проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Я думаю, что наши люди на передовой делают все возможное, чтобы не было второй волны мобилизации. На данный момент солдаты в учебных городках проходят боевое слаживание и дополнительное обучение. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о второй волне мобилизации бессмысленны, так как у государства и минобороны нет в этом никакой потребности», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU писало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления о второй волне мобилизации. Он призвал верить только официальным заявлениям о мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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