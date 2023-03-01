Пермские турфирмы сформировали пакетные туры в Стамбул и Минск

Пермские турфирмы рассчитали и подготовили пакетные туры в Стамбул и Минск на весенний сезон. Тур на три ночи начинается от 25 тысяч рублей с человека.
«Новинка! Прямые вылеты из Перми в Республику Беларусь со 2 апреля. Пакетные и экскурсионные туры на три ночи — от 25 765 рублей с человека, на семь ночей — от 34 662 рубля с человека», — указано в предложении пермского туристического агентства «Центр туризма».
В турагентстве Pegas Touristik в Перми тоже предлагают покупать туры в Минск на непродолжительный отдых: три ночи за 25 тысяч рублей. Со 2 апреля также открываются прямые рейсы из Перми в Стамбул, и турагенты предлагают путевки на семь ночей с включенным завтраком от 66 тысяч рублей до 73 тысяч рублей за человека в зависимости от звездности отеля.
Ранее URA.RU рассказывало, что отправиться в Турцию пермяки смогут один раз в неделю с апреля по октябрь 2023 года. Выполнять полеты будет Sukhoi Superjet.
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