Пермские турфирмы сформировали пакетные туры в Стамбул и Минск

01 марта 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Турагентства открыли продажи путевок в Минск и Стамбул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские турфирмы рассчитали и подготовили пакетные туры в Стамбул и Минск на весенний сезон. Тур на три ночи начинается от 25 тысяч рублей с человека. «Новинка! Прямые вылеты из Перми в Республику Беларусь со 2 апреля. Пакетные и экскурсионные туры на три ночи — от 25 765 рублей с человека, на семь ночей — от 34 662 рубля с человека», — указано в предложении пермского туристического агентства «Центр туризма». В турагентстве Pegas Touristik в Перми тоже предлагают покупать туры в Минск на непродолжительный отдых: три ночи за 25 тысяч рублей. Со 2 апреля также открываются прямые рейсы из Перми в Стамбул, и турагенты предлагают путевки на семь ночей с включенным завтраком от 66 тысяч рублей до 73 тысяч рублей за человека в зависимости от звездности отеля. Ранее URA.RU рассказывало, что отправиться в Турцию пермяки смогут один раз в неделю с апреля по октябрь 2023 года. Выполнять полеты будет Sukhoi Superjet.

Пермские турфирмы рассчитали и подготовили пакетные туры в Стамбул и Минск на весенний сезон. Тур на три ночи начинается от 25 тысяч рублей с человека. «Новинка! Прямые вылеты из Перми в Республику Беларусь со 2 апреля. Пакетные и экскурсионные туры на три ночи — от 25 765 рублей с человека, на семь ночей — от 34 662 рубля с человека», — указано в предложении пермского туристического агентства «Центр туризма». В турагентстве Pegas Touristik в Перми тоже предлагают покупать туры в Минск на непродолжительный отдых: три ночи за 25 тысяч рублей. Со 2 апреля также открываются прямые рейсы из Перми в Стамбул, и турагенты предлагают путевки на семь ночей с включенным завтраком от 66 тысяч рублей до 73 тысяч рублей за человека в зависимости от звездности отеля. Ранее URA.RU рассказывало, что отправиться в Турцию пермяки смогут один раз в неделю с апреля по октябрь 2023 года. Выполнять полеты будет Sukhoi Superjet.