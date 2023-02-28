Жителям ЯНАО рассказали о лайфхаках, которые помогут сэкономить на цветах к 8 марта

Жителям ЯНАО посоветовали купить цветы за день до праздника

01 марта 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО рассказали, как сэкономить на цветах к 8 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продавец из цветочного магазина в Новом Уренгое (ЯНАО) рассказала корреспонденту о лайфхаках, которые помогут сэкономить на цветах в преддверии 8 марта. По словам Светланы, выгодно купить букет можно за день до праздника или вместо свежесрезанных цветов отдать предпочтение комнатному растению. «Цены на свежесрезанные цветы начали расти еще в начале февраля, а к 8 марта они обычно повышается в два—три раза. В то время как на комнатные растения цена остается прежней. В горшке можно купить орхидеи, розы, которые дольше свежих будут радовать глаз. Такие цветы продаются и в супермаркетах, там цены фиксированные. К тому же, могут быть еще и скидки», — делится Светлана. Отмечается, что свежесрезанные цветы по выгодной цене можно купить за несколько дней до праздника или с помощью предварительного заказа. При этом флористы советуют не покупать уже готовые букеты, так как на них цены всегда выше. «Многие часто отдают предпочтение уже готовым букетам, чтоб долго в очереди не стоять. Но мы советуем потратить лишние 10 минут и собрать букет самим. Во-первых, клиент может сам внести правки во время оформления, и цветы буду максимально свежие. Во-вторых, готовые букеты, как правило, дороже», — прокомментировала собеседница агентства. Продавец-флорист также подчеркнула, что стоимость свежесрезанных цветов падает уже на следующий день после праздника. «Обычно, 9 марта цветы уже стоят дешевле. Поэтому если есть такой вариант, то можно повременить с покупкой. Единственный минус, выбирать уже придется из того что осталось», — рассказала Светлана. Ранее владельцы цветочных магазинов в городах ЯНАО предупредили жителей о росте цен на живые цветы. Тогда представители бизнеса прогнозировали рост цен не более, чем на 100 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продавец из цветочного магазина в Новом Уренгое (ЯНАО) рассказала корреспонденту о лайфхаках, которые помогут сэкономить на цветах в преддверии 8 марта. По словам Светланы, выгодно купить букет можно за день до праздника или вместо свежесрезанных цветов отдать предпочтение комнатному растению. «Цены на свежесрезанные цветы начали расти еще в начале февраля, а к 8 марта они обычно повышается в два—три раза. В то время как на комнатные растения цена остается прежней. В горшке можно купить орхидеи, розы, которые дольше свежих будут радовать глаз. Такие цветы продаются и в супермаркетах, там цены фиксированные. К тому же, могут быть еще и скидки», — делится Светлана. Отмечается, что свежесрезанные цветы по выгодной цене можно купить за несколько дней до праздника или с помощью предварительного заказа. При этом флористы советуют не покупать уже готовые букеты, так как на них цены всегда выше. «Многие часто отдают предпочтение уже готовым букетам, чтоб долго в очереди не стоять. Но мы советуем потратить лишние 10 минут и собрать букет самим. Во-первых, клиент может сам внести правки во время оформления, и цветы буду максимально свежие. Во-вторых, готовые букеты, как правило, дороже», — прокомментировала собеседница агентства. Продавец-флорист также подчеркнула, что стоимость свежесрезанных цветов падает уже на следующий день после праздника. «Обычно, 9 марта цветы уже стоят дешевле. Поэтому если есть такой вариант, то можно повременить с покупкой. Единственный минус, выбирать уже придется из того что осталось», — рассказала Светлана. Ранее владельцы цветочных магазинов в городах ЯНАО предупредили жителей о росте цен на живые цветы. Тогда представители бизнеса прогнозировали рост цен не более, чем на 100 рублей.