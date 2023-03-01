Соловьев раскрыл правду про «ЧВК Редан»

За созданием «ЧВК Редан» стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), который входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал российский журналист Владимир Соловьев.
«„ЧВК Редан“ был создан талантливыми сотрудниками ЦИПсО», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. Он добавил, что за распространением явления ЧВК «Редан» стоят telegram-каналы блогера Владислава Позднякова, который проживает в Европе и является шовинистом. Ранее вышеназванный блогер был известен запуском серии телефонных звонков о минировании российских ресторанов.
По информации журналиста, главными провокаторами в рядах ЧВК являются пользователи с Украины, которые для этих целей используют фейковые аккаунты в социальных сетях. Среди провокаций — призывы к убийству представителей различных субкультур, заключил Соловьев.
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За созданием «ЧВК Редан» стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), который входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал российский журналист Владимир Соловьев. «„ЧВК Редан“ был создан талантливыми сотрудниками ЦИПсО», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале. Он добавил, что за распространением явления ЧВК «Редан» стоят telegram-каналы блогера Владислава Позднякова, который проживает в Европе и является шовинистом. Ранее вышеназванный блогер был известен запуском серии телефонных звонков о минировании российских ресторанов. По информации журналиста, главными провокаторами в рядах ЧВК являются пользователи с Украины, которые для этих целей используют фейковые аккаунты в социальных сетях. Среди провокаций — призывы к убийству представителей различных субкультур, заключил Соловьев. Новое подростковое движение «ЧВК Редан» стало распространяться в России. В феврале произошли драки подростков в Москве и в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новое движение псевдосубкультурой, которая не принесет ничего хорошего молодежи России.