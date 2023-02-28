В Кремле назвали псевдосубкультурой «ЧВК Редан»

Песков: «ЧВК Редан» — псевдосубкультура, которая вредит молодежи
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле назвали «Редан» псевдосубкультурой подростков Фото:

«ЧВК Редан» является псевдосубкультурой, которая ничего хорошего не несет российской молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, обратили ли в Кремле внимание на ряд инцидентов с участием подростков, приверженцев этого неформального движения.

«[В Кремле] внимание обратили. На это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее, это псевдосубкультура, которая идет со знаком „минус“ и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — подчеркнул Песков.

Новое подростковое движение «ЧВК Редан» стало распространяться в России. В феврале произошли драки подростков в Москве и в Санкт-Петербурге. Пресечена массовая драка в Улан-Удэ. Деятельностью движения заинтересовался Следственный комитет РФ.

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«ЧВК Редан» является псевдосубкультурой, которая ничего хорошего не несет российской молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, обратили ли в Кремле внимание на ряд инцидентов с участием подростков, приверженцев этого неформального движения. «[В Кремле] внимание обратили. На это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее, это псевдосубкультура, которая идет со знаком „минус“ и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — подчеркнул Песков. Новое подростковое движение «ЧВК Редан» стало распространяться в России. В феврале произошли драки подростков в Москве и в Санкт-Петербурге. Пресечена массовая драка в Улан-Удэ. Деятельностью движения заинтересовался Следственный комитет РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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