В Кремле назвали псевдосубкультурой «ЧВК Редан»

Песков: «ЧВК Редан» — псевдосубкультура, которая вредит молодежи

28 февраля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали «Редан» псевдосубкультурой подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU «ЧВК Редан» является псевдосубкультурой, которая ничего хорошего не несет российской молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, обратили ли в Кремле внимание на ряд инцидентов с участием подростков, приверженцев этого неформального движения. «[В Кремле] внимание обратили. На это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее, это псевдосубкультура, которая идет со знаком „минус“ и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — подчеркнул Песков. Новое подростковое движение «ЧВК Редан» стало распространяться в России. В феврале произошли драки подростков в Москве и в Санкт-Петербурге. Пресечена массовая драка в Улан-Удэ. Деятельностью движения заинтересовался Следственный комитет РФ.

«ЧВК Редан» является псевдосубкультурой, которая ничего хорошего не несет российской молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, обратили ли в Кремле внимание на ряд инцидентов с участием подростков, приверженцев этого неформального движения. «[В Кремле] внимание обратили. На это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее, это псевдосубкультура, которая идет со знаком „минус“ и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — подчеркнул Песков. Новое подростковое движение «ЧВК Редан» стало распространяться в России. В феврале произошли драки подростков в Москве и в Санкт-Петербурге. Пресечена массовая драка в Улан-Удэ. Деятельностью движения заинтересовался Следственный комитет РФ.