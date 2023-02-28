В Кремле назвали псевдосубкультурой «ЧВК Редан»

«ЧВК Редан» является псевдосубкультурой, которая ничего хорошего не несет российской молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, обратили ли в Кремле внимание на ряд инцидентов с участием подростков, приверженцев этого неформального движения.
«[В Кремле] внимание обратили. На это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее, это псевдосубкультура, которая идет со знаком „минус“ и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — подчеркнул Песков.
Новое подростковое движение «ЧВК Редан» стало распространяться в России. В феврале произошли драки подростков в Москве и в Санкт-Петербурге. Пресечена массовая драка в Улан-Удэ. Деятельностью движения заинтересовался Следственный комитет РФ.
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