Полицейские приехали в «Гринвичу» вечером 1 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автобус полиции приехал к екатеринбургскому к торговому центру «Гринвич», где были замечены подростки из объединения «ЧВК Редан». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Автобус полиции остановился около главного входа в „Гринвич“. Ничего похожего на задержания нет», — сообщил корреспондент.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция обеспечивает общественный порядок и осуществляет профилактические мероприятия в целях пресечения возможных правонарушений», — сообщили в пресс-группе.

Вечером 28 февраля участники telegram-каналов «ЧВК Редан» договорились о встрече на третьем этаже «Гринвича». Очевидцы заметили силовиков, которые патрулировали торговый центр во время предполагаемого сбора подростков. Однако нарушений порядка замечено не было. Сторонники «ЧВК Редан» ранее были задержаны в других городах России за массовые беспорядки и погромы.

Фото: URA.RU