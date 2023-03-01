Автобус полиции приехал к екатеринбургскому к торговому центру «Гринвич», где были замечены подростки из объединения «ЧВК Редан». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Автобус полиции остановился около главного входа в „Гринвич“. Ничего похожего на задержания нет», — сообщил корреспондент.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция обеспечивает общественный порядок и осуществляет профилактические мероприятия в целях пресечения возможных правонарушений», — сообщили в пресс-группе.
Вечером 28 февраля участники telegram-каналов «ЧВК Редан» договорились о встрече на третьем этаже «Гринвича». Очевидцы заметили силовиков, которые патрулировали торговый центр во время предполагаемого сбора подростков. Однако нарушений порядка замечено не было. Сторонники «ЧВК Редан» ранее были задержаны в других городах России за массовые беспорядки и погромы.
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