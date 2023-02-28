Подростки вели себя спокойно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сторонники подростковой группировки «ЧВК Редан» устроили первую встречу в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич». Однако она не закончилась дракой — за детьми присматривали полицейские. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Подростки мирно пообщались, поели и разошлись, на этаже дежурила полиция. Охранник никого не выгонял, спокойно разговаривал с ребятами», — передает корреспондент. Встреча сторонников «ЧВК Редан» была анонсирована в telegram-канале, который вскоре после встречи был удален.

Ранее стало известно, что сторонники подростковой группировки «ЧВК Редан» призывают избивать людей в торговых центрах Екатеринбурга. Для координации они создали telegram-канал, где обсуждали место встреч и планы. Разговоры о «ЧВК Редан» пошли в конце февраля 2023 года. Подростки, одетые в клетчатые штаны и черные кофты с изображением паука устраивали погромы в торговых центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Символом группировки является цифра «4».

По «Гринвичу» ходило небольшое количество полицейскиъ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU