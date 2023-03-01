В МВД объяснили, как теперь передвигаться на электросамокатах

МВД: для электросамокатов распространяются правила движения как у велосипедов

01 марта 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Для элетктросамокатов действуют такие же правила движения, как и для велосипедов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В министерстве внутренних дел России объяснили специальные требования к гражданам, которые пользуются электросамокатами и другими электронными средствами передвижения из-за внесения их в категорию транспортных средств в ПДД. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, какие правила следует соблюдать при использовании электронных транспортных средств. «Согласно правилам, дети до семи лет могут передвигаться на самокатах в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам», — рассказала Ирина Волк на официальном youtube-канале МВД России. Она также отметила, что дети от семи до 14 лет могут ездить по велодорожкам. Присутствие взрослых при этом необязательно. С 14 лет можно перемещаться по правому краю проезжей части на электронных средствах передвижения, заключила Ирина Волк. Ирина Волк добавила, что на электросамокатах любой массы можно ездить по правой части дороги пассажирам старше 14 лет. Однако такое разрешение действует только для дорог с ограничением в 60 км/ч. В марте 2022 года электросамокаты приравняли к транспортному средству. К июню в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России Владимире Путине сообщили, что электросамокаты могут быть признаны источником повышенной опасности. Было предложено ввести для них определенную категорию прав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В министерстве внутренних дел России объяснили специальные требования к гражданам, которые пользуются электросамокатами и другими электронными средствами передвижения из-за внесения их в категорию транспортных средств в ПДД. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, какие правила следует соблюдать при использовании электронных транспортных средств. «Согласно правилам, дети до семи лет могут передвигаться на самокатах в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам», — рассказала Ирина Волк на официальном youtube-канале МВД России. Она также отметила, что дети от семи до 14 лет могут ездить по велодорожкам. Присутствие взрослых при этом необязательно. С 14 лет можно перемещаться по правому краю проезжей части на электронных средствах передвижения, заключила Ирина Волк. Ирина Волк добавила, что на электросамокатах любой массы можно ездить по правой части дороги пассажирам старше 14 лет. Однако такое разрешение действует только для дорог с ограничением в 60 км/ч. В марте 2022 года электросамокаты приравняли к транспортному средству. К июню в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России Владимире Путине сообщили, что электросамокаты могут быть признаны источником повышенной опасности. Было предложено ввести для них определенную категорию прав.