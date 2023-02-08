Тюменский рыбак поймал на озере в ХМАО трофейную щуку. Фото

08 февраля 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Рыбалка прошла в Кондинском районе в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский рыбак поймал в ХМАО щуку весом более семи килограммов. Об этом он сообщил в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «На снегу лежал мой трофей на зимней рыбалке, эмоции через край, ору во все горло, смотрю, парни пошли в мою сторону наконец-то. Осмотрев трофей, понял, что я был очень близок к фиаско. Ура, ура, ура, небольшая фотосессия и потом уже не хотелось брать в руки удочки», — написал тюменец Артем Кузнецов в соцсети. Корреспонденту URA.RU рыбак раскрыл место, где удалось поймать огромную oere. Выяснилось, что рыбалка состоялась в Кондинском районе (ХМАО) возле поселка Болчары. Вес щуки составил 7,8 килограммов. Ранее URA.RU писало, что на Туре тюменец поймал щуку весом 7,2 килограммов. Рыбак пожалел рыбу и отпустил ее на волю. Фото: Артем Кузнецов в соцсети «ВКонтакте» Вес щуки составил более семи килограммов Фото: Артем Кузнецов в соцсети «ВКонтакте»

Тюменский рыбак поймал в ХМАО щуку весом более семи килограммов. Об этом он сообщил в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «На снегу лежал мой трофей на зимней рыбалке, эмоции через край, ору во все горло, смотрю, парни пошли в мою сторону наконец-то. Осмотрев трофей, понял, что я был очень близок к фиаско. Ура, ура, ура, небольшая фотосессия и потом уже не хотелось брать в руки удочки», — написал тюменец Артем Кузнецов в соцсети. Корреспонденту URA.RU рыбак раскрыл место, где удалось поймать огромную oere. Выяснилось, что рыбалка состоялась в Кондинском районе (ХМАО) возле поселка Болчары. Вес щуки составил 7,8 килограммов. Ранее URA.RU писало, что на Туре тюменец поймал щуку весом 7,2 килограммов. Рыбак пожалел рыбу и отпустил ее на волю.