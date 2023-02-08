08 февраля 2023

Тюменский рыбак поймал на озере в ХМАО трофейную щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбалка прошла в Кондинском районе в ХМАО Фото:

Тюменский рыбак поймал в ХМАО щуку весом более семи килограммов. Об этом он сообщил в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«На снегу лежал мой трофей на зимней рыбалке, эмоции через край, ору во все горло, смотрю, парни пошли в мою сторону наконец-то. Осмотрев трофей, понял, что я был очень близок к фиаско. Ура, ура, ура, небольшая фотосессия и потом уже не хотелось брать в руки удочки», — написал тюменец Артем Кузнецов в соцсети.

Корреспонденту URA.RU рыбак раскрыл место, где удалось поймать огромную oere. Выяснилось, что рыбалка состоялась в Кондинском районе (ХМАО) возле поселка Болчары. Вес щуки составил 7,8 килограммов.

Ранее URA.RU писало, что на Туре тюменец поймал щуку весом 7,2 килограммов. Рыбак пожалел рыбу и отпустил ее на волю.

Фото:
Вес щуки составил более семи килограммов
Фото:

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Тюменский рыбак поймал в ХМАО щуку весом более семи килограммов. Об этом он сообщил в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «На снегу лежал мой трофей на зимней рыбалке, эмоции через край, ору во все горло, смотрю, парни пошли в мою сторону наконец-то. Осмотрев трофей, понял, что я был очень близок к фиаско. Ура, ура, ура, небольшая фотосессия и потом уже не хотелось брать в руки удочки», — написал тюменец Артем Кузнецов в соцсети. Корреспонденту URA.RU рыбак раскрыл место, где удалось поймать огромную oere. Выяснилось, что рыбалка состоялась в Кондинском районе (ХМАО) возле поселка Болчары. Вес щуки составил 7,8 килограммов. Ранее URA.RU писало, что на Туре тюменец поймал щуку весом 7,2 килограммов. Рыбак пожалел рыбу и отпустил ее на волю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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