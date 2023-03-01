В ВОЗ предупредили о новой пандемии

Эпидемиолог ВОЗ Пибоди: миру угрожает пандемия птичьего гриппа

01 марта 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Новая пандемия может начаться из-за вспышки птичьего гриппа, рассказал Ричард Пибоди Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мир должен подготовится к опасности пандемии вируса птичьего гриппа. Об этом заявил эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди, отмечая, что вирус приобретает способность распространяться от человека к человеку. «Существует опасение, что вирус [птичий грипп] приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому», — рассказал Ричард Пибоди в интервью газете El Pais . Он также отметил, что научное сообщество уже начало разработку вакцины, которая может понадобиться в будущем. Ричард Пибоди отметил, что новая вспышка птичьего гриппа была два-три года назад. Тогда она уничтожила миллионы диких и домашних птиц по всему миру. Эпидемиолог предупредил, что человеку не стоит поднимать умирающих или уже мертвых птиц и других животных. Он добавил, что особо остро такая проблема может стоять в районах с домашним домохозяйством. В феврале 2020 года в Китае была зафиксирована первая вспышка птичьего гриппа H5N1. Вирус продолжает распространяться и сегодня. Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил, что заболеванию подвержены те люди, которые находятся в тесном контакте с птицами, передает RT. Он добавил, что у этого вируса высокая летальность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мир должен подготовится к опасности пандемии вируса птичьего гриппа. Об этом заявил эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди, отмечая, что вирус приобретает способность распространяться от человека к человеку. «Существует опасение, что вирус [птичий грипп] приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому», — рассказал Ричард Пибоди в интервью газете El Pais. Он также отметил, что научное сообщество уже начало разработку вакцины, которая может понадобиться в будущем. Ричард Пибоди отметил, что новая вспышка птичьего гриппа была два-три года назад. Тогда она уничтожила миллионы диких и домашних птиц по всему миру. Эпидемиолог предупредил, что человеку не стоит поднимать умирающих или уже мертвых птиц и других животных. Он добавил, что особо остро такая проблема может стоять в районах с домашним домохозяйством. В феврале 2020 года в Китае была зафиксирована первая вспышка птичьего гриппа H5N1. Вирус продолжает распространяться и сегодня. Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отметил, что заболеванию подвержены те люди, которые находятся в тесном контакте с птицами, передает RT. Он добавил, что у этого вируса высокая летальность.