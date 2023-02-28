В ХМАО движение «Антиредан» организовало травлю ЧВК «Редан»

01 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

На ЧВК «Редан» объявили охоту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов ЧВК «Редан» в социальных сетях и на встречах в Сургуте. В одном из telegram-каналов «Антиредана» опубликована ссылка на личную страницу участника ЧВК с призывом «писать пару ласковых» в личные сообщения, а в группе движения в социальной сети «Вконтакте» появился комментарий с призывом выкрикивать оскорбления на сходке в ТЦ «Росич» 5 марта. «[Ссылка] сделайте пару ласковых в лс этой особи. <…> Го на росиче в воскресенье кричать реданы г…ны!» — пишут участники движения (авторская грамматика и стилистика сохранены — прим. URA.RU). Фанаты анимэ «Hunter x Hunter» из ХМАО, не состоящие в ЧВК «Редан», жалуются, что боятся подвергнуться преследованию со стороны «Антиредана» из-за купленной ранее одежды или неформального стиля, длинных волос или маникюра с пауком. «Наша главная проблема в том, что за длинные волосы или вещь с пауком, которая была куплена задолго до начала конфликта с „Редан“, сейчас могут избить или угрожать расправой. Большинство случаев происходит не с участниками ЧВК, а с обычными людьми. Мне страшно выходить в такой одежде на улицу и появляться в общественном месте», — обратился к подписчикам сообщества «ЧП Нижневартовска» в соцсети «Вконтакте» обладатель купленной год назад толстовки с пауком. Ранее URA.RU писало о планах кибердружинников из ХМАО внедриться в сообщества ЧВК «Редан». В Сургуте, по данным силовиков, представители «Редан» появились около года назад и не представляли опасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов ЧВК «Редан» в социальных сетях и на встречах в Сургуте. В одном из telegram-каналов «Антиредана» опубликована ссылка на личную страницу участника ЧВК с призывом «писать пару ласковых» в личные сообщения, а в группе движения в социальной сети «Вконтакте» появился комментарий с призывом выкрикивать оскорбления на сходке в ТЦ «Росич» 5 марта. «[Ссылка] сделайте пару ласковых в лс этой особи. <…> Го на росиче в воскресенье кричать реданы г…ны!» — пишут участники движения (авторская грамматика и стилистика сохранены — прим. URA.RU). Фанаты анимэ «Hunter x Hunter» из ХМАО, не состоящие в ЧВК «Редан», жалуются, что боятся подвергнуться преследованию со стороны «Антиредана» из-за купленной ранее одежды или неформального стиля, длинных волос или маникюра с пауком. «Наша главная проблема в том, что за длинные волосы или вещь с пауком, которая была куплена задолго до начала конфликта с „Редан“, сейчас могут избить или угрожать расправой. Большинство случаев происходит не с участниками ЧВК, а с обычными людьми. Мне страшно выходить в такой одежде на улицу и появляться в общественном месте», — обратился к подписчикам сообщества «ЧП Нижневартовска» в соцсети «Вконтакте» обладатель купленной год назад толстовки с пауком. Ранее URA.RU писало о планах кибердружинников из ХМАО внедриться в сообщества ЧВК «Редан». В Сургуте, по данным силовиков, представители «Редан» появились около года назад и не представляли опасности.