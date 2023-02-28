Кибердружинники из ХМАО внедряются в ряды ЧВК «Редан»

01 марта 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Главная задача дружинников вычислить лидеров ЧВК «Редан» Кадр: аниме «Hunter x hunter»/Nippon Animation/реж. Кадзухиро Фурухаси В ряды движения ЧВК «Редан» из ХМАО тайно внедряются окружные кибердружинники для слежки за представителями данной субкультуры. Об этом URA.RU сообщил руководитель сургутского отделения «Молодая Гвардия» и главный кибердружинник города Владислав Брылеев. «В Сургуте представители ЧВК „Редан“ появились где-то год назад. И не представляли какой-то опасности. Но в крупных городах, таких как Москва, Питер и Краснодар умудрились радикализировать данное направление. И наши на фоне, так скажем, всеобщего хайпа активизировались и начали собираться в кучи. Поэтому приходится следить за ними. Некоторые кибердружинники уже внедрились в их ряды и предоставляют информацию», — сообщил Брылеев. Также Брылеев добавил, что действия данного движения в Сургуте отслеживаются не только кибердружиной, но и представителями силовых ведомств. «Основная задача — быстро найти организаторов и отработать их. Надеюсь, для Сургута и округа активизация представителей данного направления пройдет не так болезненно, как это было в Москве и Санкт-Петербурге», — добавил руководитель сургутской кибердружины. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появилась противники движения «ЧВК Редан». Представители «Анти«Редан» планируют сорвать собрание оппозиционеров в одном из торговых центров города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ряды движения ЧВК «Редан» из ХМАО тайно внедряются окружные кибердружинники для слежки за представителями данной субкультуры. Об этом URA.RU сообщил руководитель сургутского отделения «Молодая Гвардия» и главный кибердружинник города Владислав Брылеев. «В Сургуте представители ЧВК „Редан“ появились где-то год назад. И не представляли какой-то опасности. Но в крупных городах, таких как Москва, Питер и Краснодар умудрились радикализировать данное направление. И наши на фоне, так скажем, всеобщего хайпа активизировались и начали собираться в кучи. Поэтому приходится следить за ними. Некоторые кибердружинники уже внедрились в их ряды и предоставляют информацию», — сообщил Брылеев. Также Брылеев добавил, что действия данного движения в Сургуте отслеживаются не только кибердружиной, но и представителями силовых ведомств. «Основная задача — быстро найти организаторов и отработать их. Надеюсь, для Сургута и округа активизация представителей данного направления пройдет не так болезненно, как это было в Москве и Санкт-Петербурге», — добавил руководитель сургутской кибердружины. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появилась противники движения «ЧВК Редан». Представители «Анти«Редан» планируют сорвать собрание оппозиционеров в одном из торговых центров города.