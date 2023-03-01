КПРФ придумала новый способ воспитания патриотизма у подростков

Коммунисты предлагают поднимать в школах копию Знамени Победы
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Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, флаг, знамя победы, жд вокзал екатеринбург, екатеринбург пассажирский
Поднятие Знамени Победы воспитает патриотизм среди молодежи, считают в КПРФ Фото:

Необходимо ввести во всех школах России поднятие копии Знамени Победы в первый день каждой учебной недели, что будет способствовать укреплению патриотизма в молодежной среде. Такой законопроект разработали члены партии КПРФ.

«Законопроект разработан в целях развития патриотических взглядов среди молодежи и привлечения внимания к важности изучения истории. Под понятием еженедельного срока поднятия копии Знамени Победы, подразумевается торжественный подъем копии Знамени Победы, проводимый в первый день учебной недели, установленный в соответствии с календарным учебным графиком», — сообщается в материале законопроекта.

Ранее университет Синергия провел опрос, согласно которому более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей.

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Необходимо ввести во всех школах России поднятие копии Знамени Победы в первый день каждой учебной недели, что будет способствовать укреплению патриотизма в молодежной среде. Такой законопроект разработали члены партии КПРФ. «Законопроект разработан в целях развития патриотических взглядов среди молодежи и привлечения внимания к важности изучения истории. Под понятием еженедельного срока поднятия копии Знамени Победы, подразумевается торжественный подъем копии Знамени Победы, проводимый в первый день учебной недели, установленный в соответствии с календарным учебным графиком», — сообщается в материале законопроекта. Ранее университет Синергия провел опрос, согласно которому более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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