Из Тюмени в Крым запустят специальные поезда

Железнодорожный перевозчик ГСЭ (Гранд сервис экспресс) запускает специальные поезда в Симферополь из Тюмени, Екатеринбурга и Перми на март и апрель этого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Такое решение приняли из-за ремонта инфраструктуры.
«В марте и апреле из-за ремонта инфраструктуры изменится маршрут поездов. Специально назначатся поезда до Тюмени, Екатеринбурга и Перми. В некоторые дни поезда ТК „Гранд сервис экспресс“ будут курсировать с использованием расписания отмененных поездов», — рассказали об этом ТАСС в пресс-службе.
По сведениям компании, специальный поезд № 175/176 Симферополь — Тюмень будет курсировать в марте и апреле. Из Симферополя поезд будет отправляться по четвергам, в обратную сторону — по воскресеньям.
Ранее в Тюмени назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде. Среди них популярными стали Екатеринбург и Омск.
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