28 февраля 2023

Из Тюмени в Крым запустят специальные поезда

Транспортная компания запустит специальные поезда из Тюмени в Крым на весну
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Ретро-поезд до Верхней Пышмы на станции Екатеринбург-Пассажирский. Екатеринбург , вагон ресторан, ретро поезд екатеринбург верхняя пышма
В марте и апреле специально назначаться поезда до Тюмени Фото:

Железнодорожный перевозчик ГСЭ (Гранд сервис экспресс) запускает специальные поезда в Симферополь из Тюмени, Екатеринбурга и Перми на март и апрель этого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Такое решение приняли из-за ремонта инфраструктуры.

«В марте и апреле из-за ремонта инфраструктуры изменится маршрут поездов. Специально назначатся поезда до Тюмени, Екатеринбурга и Перми. В некоторые дни поезда ТК „Гранд сервис экспресс“ будут курсировать с использованием расписания отмененных поездов», — рассказали об этом ТАСС в пресс-службе.

По сведениям компании, специальный поезд № 175/176 Симферополь — Тюмень будет курсировать в марте и апреле. Из Симферополя поезд будет отправляться по четвергам, в обратную сторону — по воскресеньям.

Ранее в Тюмени назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде. Среди них популярными стали Екатеринбург и Омск.

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Железнодорожный перевозчик ГСЭ (Гранд сервис экспресс) запускает специальные поезда в Симферополь из Тюмени, Екатеринбурга и Перми на март и апрель этого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Такое решение приняли из-за ремонта инфраструктуры. «В марте и апреле из-за ремонта инфраструктуры изменится маршрут поездов. Специально назначатся поезда до Тюмени, Екатеринбурга и Перми. В некоторые дни поезда ТК „Гранд сервис экспресс“ будут курсировать с использованием расписания отмененных поездов», — рассказали об этом ТАСС в пресс-службе. По сведениям компании, специальный поезд № 175/176 Симферополь — Тюмень будет курсировать в марте и апреле. Из Симферополя поезд будет отправляться по четвергам, в обратную сторону — по воскресеньям. Ранее в Тюмени назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде. Среди них популярными стали Екатеринбург и Омск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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