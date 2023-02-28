Из Тюмени в Крым запустят специальные поезда

Транспортная компания запустит специальные поезда из Тюмени в Крым на весну

01 марта 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

В марте и апреле специально назначаться поезда до Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Железнодорожный перевозчик ГСЭ (Гранд сервис экспресс) запускает специальные поезда в Симферополь из Тюмени, Екатеринбурга и Перми на март и апрель этого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Такое решение приняли из-за ремонта инфраструктуры. «В марте и апреле из-за ремонта инфраструктуры изменится маршрут поездов. Специально назначатся поезда до Тюмени, Екатеринбурга и Перми. В некоторые дни поезда ТК „Гранд сервис экспресс“ будут курсировать с использованием расписания отмененных поездов», — рассказали об этом ТАСС в пресс-службе. По сведениям компании, специальный поезд № 175/176 Симферополь — Тюмень будет курсировать в марте и апреле. Из Симферополя поезд будет отправляться по четвергам, в обратную сторону — по воскресеньям. Ранее в Тюмени назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде. Среди них популярными стали Екатеринбург и Омск.

Железнодорожный перевозчик ГСЭ (Гранд сервис экспресс) запускает специальные поезда в Симферополь из Тюмени, Екатеринбурга и Перми на март и апрель этого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Такое решение приняли из-за ремонта инфраструктуры. «В марте и апреле из-за ремонта инфраструктуры изменится маршрут поездов. Специально назначатся поезда до Тюмени, Екатеринбурга и Перми. В некоторые дни поезда ТК „Гранд сервис экспресс“ будут курсировать с использованием расписания отмененных поездов», — рассказали об этом ТАСС в пресс-службе. По сведениям компании, специальный поезд № 175/176 Симферополь — Тюмень будет курсировать в марте и апреле. Из Симферополя поезд будет отправляться по четвергам, в обратную сторону — по воскресеньям. Ранее в Тюмени назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде. Среди них популярными стали Екатеринбург и Омск.