В Крыму запустили новые поезда до Екатеринбурга

В марте и апреле появятся новые поезда по маршруту Симферополь — Екатеринбург Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) запустил специальные поезда на март и апрель из Симферополя в Екатеринбург из-за ремонта инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЭ.

«Из-за ремонта инфраструктуры в марте и апреле изменяется маршрут поездов в Крым. Появится поезд № 201/202 по маршруту Симферополь — Екатеринбург, с отправлением 8 апреля», — сообщили в пресс-службе «Гранд сервис экспресс».

Помимо этого, появится дополнительный поезд № 241/242 по тому же маршруту. Из Крыма отправление будет 7, 11, 18, 21, 25, 28 марта и 1, 4, 22 апреля. В обратном направлении из Екатеринбурга поезд отправится 10, 14, 21, 24, 28, 31 марта, а также 4, 7, 11, 25 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что на железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся новый зал пригородных касс. Благодаря новому помещению люди смогут быстрее покупать билеты и не мерзнуть в ожидании посадки.