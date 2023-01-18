На вокзале Екатеринбурга открылся новый зал пригородных касс

Новый зал пригородных касс на вокзале адаптирован для пассажиров-колясочников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся новый зал пригородных касс. Благодаря новому помещению люди смогут быстрее покупать билеты и не мерзнуть в ожидании посадки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железнодорожной дороги (СвЖД).

«Открыли новый зал пригородных касс на вокзале Екатеринбург. Работает круглосуточно. Оборудовали четыре кассовых окна, в том числе адаптировано для пассажиров-колясочников (имеет заниженный прилавок)», — рассказали представители СвЖД.

Для удобства свердловчан установили и электронные табло и терминалы самообслуживания, где можно оплатить билеты с помощью банковской карты. Также пассажирам больше не придется дожидаться посадки на поезд на улице. «Из кассового зала пассажиры могут, не выходя обратно на улицу, попасть к поездам через тоннель №2, пройти в зал ожидания и другие помещения вокзала», — заявили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Свердловской железнодорожной дороги заявили, что с 20 января будет запущен скорый пригородный поезд «Ласточка». Он будет курсировать по маршруту Екатеринбург-Серов-Бокситы.

Фото: telegram-канал Свердловской железной дороги

Фото: telegram-канал Свердловской железной дороги