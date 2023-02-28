В Сургуте (ХМАО) во дворе одного из домов произошел конфликт между подростками. Как сообщают местные telegram-каналы, одна из школьниц несколько раз ударила другую.
«Сначала более старшие ребята разговаривали с пострадавшей на повышенных тонах, затем началась драка. Самой активной оказалась 15-летняя сургутянка, ранее занимавшаяся ММА», — сообщает telegram-канал Omedia.
По данным источника канала «Вестник», конфликт произошел из-за размещения в соцсетях пострадавшей девочкой фотографии с логотипом «ЧВК Редан». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов ЧВК «Редан» в социальных сетях и на встречах в Сургуте. В группе движения в соцсети «ВКонтакте» появился комментарий с призывом выкрикивать оскорбления на сходке в ТЦ «Росич» 5 марта.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.