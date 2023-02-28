28 февраля 2023

В Сургуте подростки избили сверстницу на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, подростки, школьники
По одной из версий, пострадавшая разметила в соцсетях фотос логотипом «ЧВК Редан» (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Новая субкультура «ЧВК Редан»

В Сургуте (ХМАО) во дворе одного из домов произошел конфликт между подростками. Как сообщают местные telegram-каналы, одна из школьниц несколько раз ударила другую.

«Сначала более старшие ребята разговаривали с пострадавшей на повышенных тонах, затем началась драка. Самой активной оказалась 15-летняя сургутянка, ранее занимавшаяся ММА», — сообщает telegram-канал Omedia.

По данным источника канала «Вестник», конфликт произошел из-за размещения в соцсетях пострадавшей девочкой фотографии с логотипом «ЧВК Редан». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов ЧВК «Редан» в социальных сетях и на встречах в Сургуте. В группе движения в соцсети «ВКонтакте» появился комментарий с призывом выкрикивать оскорбления на сходке в ТЦ «Росич» 5 марта.

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В Сургуте (ХМАО) во дворе одного из домов произошел конфликт между подростками. Как сообщают местные telegram-каналы, одна из школьниц несколько раз ударила другую. «Сначала более старшие ребята разговаривали с пострадавшей на повышенных тонах, затем началась драка. Самой активной оказалась 15-летняя сургутянка, ранее занимавшаяся ММА», — сообщает telegram-канал Omedia. По данным источника канала «Вестник», конфликт произошел из-за размещения в соцсетях пострадавшей девочкой фотографии с логотипом «ЧВК Редан». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов ЧВК «Редан» в социальных сетях и на встречах в Сургуте. В группе движения в соцсети «ВКонтакте» появился комментарий с призывом выкрикивать оскорбления на сходке в ТЦ «Росич» 5 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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