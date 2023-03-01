В Екатеринбурге спрос на хрущевки вырос на 12%

01 марта 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Спрос на хрущевки в Екатеринбурге вырос на 12%, а цены поднялись на 7% Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге спрос на хрущевки — недвижимость, построенную в 1950—1970-е годы, вырос на 12%. Об этом сообщила эксперт «Циан. Аналитики» Виктория Кирюхина, сравнив данные с начала этого года по середину февраля с данными за аналогичный период 2022 года. «Для сравнения: в среднем по рынку предложение за год изменилось на 8%. Предложение в хрущевках занимает порядка 14% всех вариантов квартир на вторичном рынке», — передает слова Виктории Кирюхиной «Коммерсант-Урал». По словам эксперта, спрос на такую недвижимость за год вырос на 12%. При этом цены на хрущевки выросли на 7%, сейчас средняя цена на квадратный метр варьируется от 89,6 до 92,8 тысяч рублей. Самая большая доля квартир в таком типе недвижимости продается в Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске цены на квартиры вторичного рынка в среднем выросли на 14%. По данным аналитиков, цена на екатеринбургские квартиры за квадратный метр выросла с 98 тысяч до 107 тысяч рублей.

В Екатеринбурге спрос на хрущевки — недвижимость, построенную в 1950—1970-е годы, вырос на 12%. Об этом сообщила эксперт «Циан. Аналитики» Виктория Кирюхина, сравнив данные с начала этого года по середину февраля с данными за аналогичный период 2022 года. «Для сравнения: в среднем по рынку предложение за год изменилось на 8%. Предложение в хрущевках занимает порядка 14% всех вариантов квартир на вторичном рынке», — передает слова Виктории Кирюхиной «Коммерсант-Урал». По словам эксперта, спрос на такую недвижимость за год вырос на 12%. При этом цены на хрущевки выросли на 7%, сейчас средняя цена на квадратный метр варьируется от 89,6 до 92,8 тысяч рублей. Самая большая доля квартир в таком типе недвижимости продается в Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске цены на квартиры вторичного рынка в среднем выросли на 14%. По данным аналитиков, цена на екатеринбургские квартиры за квадратный метр выросла с 98 тысяч до 107 тысяч рублей.