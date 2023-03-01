Глава города ищет сторонников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Ноябрьска Алексей Романов усиливает команду перед выборами главы города, которые пройдут в 2024 году. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте города, у главы практически не осталось сторонников внутри администрации, поэтому в заместители он поставил своего человека — начальника управления ЖКХ Юлию Смирнову.

«У Романова сейчас нет дружной команды. С некоторыми из своих подчиненных у него есть давние конфликты — например с замглавой Евгением Беловым, который был поставлен на пост губернатором Артюховым. С первым замом, Андреем Власовым, у мэра тоже натянутые отношения. Остальные замы — каждый сам за себя. Романову нужен был рядом свой человек, которым является Смирнова», — сообщил источник.

По словам инсайдера, к выборам, которые пройдут в 2024 году, в мэрии Ноябрьска ожидаются новые назначения. «Если у главы получится собрать своих людей, то это значительно повлияет на работу в городе», — добавил источник.

Источник в администрации города напротив считает, что Алексей Романов не пойдет на третий срок главой города. «Романов скорее всего не захочет работать мэром дальше. Но он пытался решить кадровую проблему», — отметил инсайдер.

В администрации Ноябрьска агентству сообщили, что новое назначение на руководящий пост произошло 1 марта. В мэрии сменился глава управления спорта — им стал Александр Плисс, которые ранее в ведомстве занимал пост замначальника. До этого управлением год руководила Наталия Василюк.