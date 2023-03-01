01 марта 2023
28 февраля 2023

Мэр в ЯНАО усиливает команду перед выборами главы города. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, запись в дневнике, депутат
Глава города ищет сторонников Фото:

Мэр Ноябрьска Алексей Романов усиливает команду перед выборами главы города, которые пройдут в 2024 году. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте города, у главы практически не осталось сторонников внутри администрации, поэтому в заместители он поставил своего человека — начальника управления ЖКХ Юлию Смирнову.

«У Романова сейчас нет дружной команды. С некоторыми из своих подчиненных у него есть давние конфликты — например с замглавой Евгением Беловым, который был поставлен на пост губернатором Артюховым. С первым замом, Андреем Власовым, у мэра тоже натянутые отношения. Остальные замы — каждый сам за себя. Романову нужен был рядом свой человек, которым является Смирнова», — сообщил источник.

По словам инсайдера, к выборам, которые пройдут в 2024 году, в мэрии Ноябрьска ожидаются новые назначения. «Если у главы получится собрать своих людей, то это значительно повлияет на работу в городе», — добавил источник.

Источник в администрации города напротив считает, что Алексей Романов не пойдет на третий срок главой города. «Романов скорее всего не захочет работать мэром дальше. Но он пытался решить кадровую проблему», — отметил инсайдер.

В администрации Ноябрьска агентству сообщили, что новое назначение на руководящий пост произошло 1 марта. В мэрии сменился глава управления спорта — им стал Александр Плисс, которые ранее в ведомстве занимал пост замначальника. До этого управлением год руководила Наталия Василюк.

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Мэр Ноябрьска Алексей Романов усиливает команду перед выборами главы города, которые пройдут в 2024 году. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте города, у главы практически не осталось сторонников внутри администрации, поэтому в заместители он поставил своего человека — начальника управления ЖКХ Юлию Смирнову. «У Романова сейчас нет дружной команды. С некоторыми из своих подчиненных у него есть давние конфликты — например с замглавой Евгением Беловым, который был поставлен на пост губернатором Артюховым. С первым замом, Андреем Власовым, у мэра тоже натянутые отношения. Остальные замы — каждый сам за себя. Романову нужен был рядом свой человек, которым является Смирнова», — сообщил источник. По словам инсайдера, к выборам, которые пройдут в 2024 году, в мэрии Ноябрьска ожидаются новые назначения. «Если у главы получится собрать своих людей, то это значительно повлияет на работу в городе», — добавил источник. Источник в администрации города напротив считает, что Алексей Романов не пойдет на третий срок главой города. «Романов скорее всего не захочет работать мэром дальше. Но он пытался решить кадровую проблему», — отметил инсайдер. В администрации Ноябрьска агентству сообщили, что новое назначение на руководящий пост произошло 1 марта. В мэрии сменился глава управления спорта — им стал Александр Плисс, которые ранее в ведомстве занимал пост замначальника. До этого управлением год руководила Наталия Василюк.
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