Легендарный машинист пермского «Поезда Победы» отметил юбилей. Фото

02 марта 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Пермского машиниста поезда узнают во многих городах РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Машинисту-инструктору паровоза пермского «Поезда Победы» и ветерану войны в Афганистане Андрею Завьялову из поселка Уральский (Пермский край) исполнилось 55 лет. Об этом сообщили в краевом отделении ветеранов боевых действий «Боевое братство». «26 февраля исполнилось 55 лет машинисту-инструктору, танкисту Андрею Завьялову. Лучше поздно, чем никогда — поздравляем от души! Мы поздравляем тебя с классным юбилеем! 55 — это возраст, когда многое знаешь и умеешь, и все еще впереди!» — указано на сайте прикамской организации. Завьялов является одним из главных лиц Дня Победы не только в Прикамье, но и в других регионах страны. «Именно он вел „Поезд Победы“ по городам и селам Урала и Западной Сибири, и именно с ним все старались сфотографироваться», — пишут пермские ветераны. Весной прошлого года на видео попала подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны должен был отправиться из прикамской столицы по городам Урала в мае. По словам Завьялова, путешествие должно было продлиться месяц. На железнодорожную станцию Пермь-Первая передвижной ретро-состав прибыл 30 апреля. Прикамский машинист паровоза ретро-состава «Поезд победы» отметил 55-летний юбилей Фото: пермское краевое отделение ВООВ «Боевое братство»

Машинисту-инструктору паровоза пермского «Поезда Победы» и ветерану войны в Афганистане Андрею Завьялову из поселка Уральский (Пермский край) исполнилось 55 лет. Об этом сообщили в краевом отделении ветеранов боевых действий «Боевое братство». «26 февраля исполнилось 55 лет машинисту-инструктору, танкисту Андрею Завьялову. Лучше поздно, чем никогда — поздравляем от души! Мы поздравляем тебя с классным юбилеем! 55 — это возраст, когда многое знаешь и умеешь, и все еще впереди!» — указано на сайте прикамской организации. Завьялов является одним из главных лиц Дня Победы не только в Прикамье, но и в других регионах страны. «Именно он вел „Поезд Победы“ по городам и селам Урала и Западной Сибири, и именно с ним все старались сфотографироваться», — пишут пермские ветераны. Весной прошлого года на видео попала подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны должен был отправиться из прикамской столицы по городам Урала в мае. По словам Завьялова, путешествие должно было продлиться месяц. На железнодорожную станцию Пермь-Первая передвижной ретро-состав прибыл 30 апреля.