01 марта 2023

Легендарный машинист пермского «Поезда Победы» отметил юбилей. Фото

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Ретропоезд Эшелон Победы. Екатеринбург, паровоз, железная дорога, поезд победы, эшелон победы, ретропоезд
Пермского машиниста поезда узнают во многих городах РФ Фото:

Машинисту-инструктору паровоза пермского «Поезда Победы» и ветерану войны в Афганистане Андрею Завьялову из поселка Уральский (Пермский край) исполнилось 55 лет. Об этом сообщили в краевом отделении ветеранов боевых действий «Боевое братство».

«26 февраля исполнилось 55 лет машинисту-инструктору, танкисту Андрею Завьялову. Лучше поздно, чем никогда — поздравляем от души! Мы поздравляем тебя с классным юбилеем! 55 — это возраст, когда многое знаешь и умеешь, и все еще впереди!» — указано на сайте прикамской организации.

Завьялов является одним из главных лиц Дня Победы не только в Прикамье, но и в других регионах страны. «Именно он вел „Поезд Победы“ по городам и селам Урала и Западной Сибири, и именно с ним все старались сфотографироваться», — пишут пермские ветераны.

Весной прошлого года на видео попала подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны должен был отправиться из прикамской столицы по городам Урала в мае. По словам Завьялова, путешествие должно было продлиться месяц. На железнодорожную станцию Пермь-Первая передвижной ретро-состав прибыл 30 апреля.

Прикамский машинист паровоза ретро-состава «Поезд победы» отметил 55-летний юбилей
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Машинисту-инструктору паровоза пермского «Поезда Победы» и ветерану войны в Афганистане Андрею Завьялову из поселка Уральский (Пермский край) исполнилось 55 лет. Об этом сообщили в краевом отделении ветеранов боевых действий «Боевое братство». «26 февраля исполнилось 55 лет машинисту-инструктору, танкисту Андрею Завьялову. Лучше поздно, чем никогда — поздравляем от души! Мы поздравляем тебя с классным юбилеем! 55 — это возраст, когда многое знаешь и умеешь, и все еще впереди!» — указано на сайте прикамской организации. Завьялов является одним из главных лиц Дня Победы не только в Прикамье, но и в других регионах страны. «Именно он вел „Поезд Победы“ по городам и селам Урала и Западной Сибири, и именно с ним все старались сфотографироваться», — пишут пермские ветераны. Весной прошлого года на видео попала подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны должен был отправиться из прикамской столицы по городам Урала в мае. По словам Завьялова, путешествие должно было продлиться месяц. На железнодорожную станцию Пермь-Первая передвижной ретро-состав прибыл 30 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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