Машинисту-инструктору паровоза пермского «Поезда Победы» и ветерану войны в Афганистане Андрею Завьялову из поселка Уральский (Пермский край) исполнилось 55 лет. Об этом сообщили в краевом отделении ветеранов боевых действий «Боевое братство».
«26 февраля исполнилось 55 лет машинисту-инструктору, танкисту Андрею Завьялову. Лучше поздно, чем никогда — поздравляем от души! Мы поздравляем тебя с классным юбилеем! 55 — это возраст, когда многое знаешь и умеешь, и все еще впереди!» — указано на сайте прикамской организации.
Завьялов является одним из главных лиц Дня Победы не только в Прикамье, но и в других регионах страны. «Именно он вел „Поезд Победы“ по городам и селам Урала и Западной Сибири, и именно с ним все старались сфотографироваться», — пишут пермские ветераны.
Весной прошлого года на видео попала подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны должен был отправиться из прикамской столицы по городам Урала в мае. По словам Завьялова, путешествие должно было продлиться месяц. На железнодорожную станцию Пермь-Первая передвижной ретро-состав прибыл 30 апреля.
Машинисту-инструктору паровоза пермского «Поезда Победы» и ветерану войны в Афганистане Андрею Завьялову из поселка Уральский (Пермский край) исполнилось 55 лет. Об этом сообщили в краевом отделении ветеранов боевых действий «Боевое братство». «26 февраля исполнилось 55 лет машинисту-инструктору, танкисту Андрею Завьялову. Лучше поздно, чем никогда — поздравляем от души! Мы поздравляем тебя с классным юбилеем! 55 — это возраст, когда многое знаешь и умеешь, и все еще впереди!» — указано на сайте прикамской организации. Завьялов является одним из главных лиц Дня Победы не только в Прикамье, но и в других регионах страны. «Именно он вел „Поезд Победы“ по городам и селам Урала и Западной Сибири, и именно с ним все старались сфотографироваться», — пишут пермские ветераны. Весной прошлого года на видео попала подготовка к запуску проекта «Поезд Победы». Локомотив времен Великой Отечественной войны должен был отправиться из прикамской столицы по городам Урала в мае. По словам Завьялова, путешествие должно было продлиться месяц. На железнодорожную станцию Пермь-Первая передвижной ретро-состав прибыл 30 апреля.