01 марта 2023

Россия разрабатывает новый вид военных операций из-за США

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, украина, мариуполь, война, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
Россия рассматривает новый вид военных операций Фото:

В России для защиты от возможной агрессии со стороны Америки разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает российский журнал для военачальников, издаваемый Минобороны, «Военная мысль».

«США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В итоге возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России. При этом разгром России США, по всей видимости, планируют в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции», — пишут в материале.

По замыслам Пентагона, предусматривается поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Главный замысел Пентагона по уничтожению РФ военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ», — говорится в статье.

Ранее агенство сообщало, что США готовы решиться на вооруженную конфронтацию с Россией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано.

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В России для защиты от возможной агрессии со стороны Америки разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает российский журнал для военачальников, издаваемый Минобороны, «Военная мысль». «США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В итоге возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России. При этом разгром России США, по всей видимости, планируют в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции», — пишут в материале. По замыслам Пентагона, предусматривается поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Главный замысел Пентагона по уничтожению РФ военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ», — говорится в статье. Ранее агенство сообщало, что США готовы решиться на вооруженную конфронтацию с Россией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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