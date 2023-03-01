Россия разрабатывает новый вид военных операций из-за США 02 марта 2023 в 06:28 Размер текста - 17 + Россия рассматривает новый вид военных операций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России для защиты от возможной агрессии со стороны Америки разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает российский журнал для военачальников, издаваемый Минобороны, « Военная мысль ». «США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В итоге возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России. При этом разгром России США, по всей видимости, планируют в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции», — пишут в материале. По замыслам Пентагона, предусматривается поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Главный замысел Пентагона по уничтожению РФ военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ», — говорится в статье. Ранее агенство сообщало, что США готовы решиться на вооруженную конфронтацию с Россией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано. В России для защиты от возможной агрессии со стороны Америки разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает российский журнал для военачальников, издаваемый Минобороны, «Военная мысль». «США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В итоге возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России. При этом разгром России США, по всей видимости, планируют в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции», — пишут в материале. По замыслам Пентагона, предусматривается поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Главный замысел Пентагона по уничтожению РФ военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ», — говорится в статье. Ранее агенство сообщало, что США готовы решиться на вооруженную конфронтацию с Россией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям