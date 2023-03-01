Россия разрабатывает новый вид военных операций из-за США

В России для защиты от возможной агрессии со стороны Америки разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает российский журнал для военачальников, издаваемый Минобороны, «
«США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В итоге возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России. При этом разгром России США, по всей видимости, планируют в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции», — пишут в материале.
По замыслам Пентагона, предусматривается поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Главный замысел Пентагона по уничтожению РФ военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ», — говорится в статье.
Ранее агенство сообщало, что США готовы решиться на вооруженную конфронтацию с Россией из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник госдепартамента США Джеймс Сориано.
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