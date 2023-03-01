Молодежь в соседних регионах будут расспрашивать о привлекательности Перми

02 марта 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Цель исследования — выявить отношение молодежи к городу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Молодежь Пермского края, а также соседствующих субъектов РФ, будут опрашивать на тему привлекательности прикамской столицы. Соответствующий аукцион размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Организация и проведение социологического исследования по теме „Привлекательность города Перми с точки зрения молодежи, проживающей на территории города Перми, Пермского края и соседних регионов“. Начальная цена контракта: 1 150 000 рублей», — указано в документах. Опросы будут проведены в Прикамье, на территории Кировской, Челябинской и Свердловской областей, Республики Коми, Удмуртской Республики, Республик Татарстан и Башкортостан. В техзадании указано, что исследование разделено на четыре этапа. Первый — стартует 3 апреля, а четвертый — завершится 12 декабря. Закупка была размешена администрацией города 1 марта. Прием заявок будет проводиться до 17 числа. Летом прошлого года глава Перми Алексей Демкин заявлял о намерении сделать город одним из лучших миллионников в стране для жизни, об этом URA.RU писало ранее. По его оценкам, для достижения поставленной цели потребуется 10 лет.

Молодежь Пермского края, а также соседствующих субъектов РФ, будут опрашивать на тему привлекательности прикамской столицы. Соответствующий аукцион размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Организация и проведение социологического исследования по теме „Привлекательность города Перми с точки зрения молодежи, проживающей на территории города Перми, Пермского края и соседних регионов“. Начальная цена контракта: 1 150 000 рублей», — указано в документах. Опросы будут проведены в Прикамье, на территории Кировской, Челябинской и Свердловской областей, Республики Коми, Удмуртской Республики, Республик Татарстан и Башкортостан. В техзадании указано, что исследование разделено на четыре этапа. Первый — стартует 3 апреля, а четвертый — завершится 12 декабря. Закупка была размешена администрацией города 1 марта. Прием заявок будет проводиться до 17 числа. Летом прошлого года глава Перми Алексей Демкин заявлял о намерении сделать город одним из лучших миллионников в стране для жизни, об этом URA.RU писало ранее. По его оценкам, для достижения поставленной цели потребуется 10 лет.