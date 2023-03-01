В городе ЯНАО запускают реформу образования

В Лабытнанги откроется профильная школа для старшеклассников

02 марта 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги откроют профильную школу для старшеклассников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) на базе школы №1 планируется открыть профильное учебное заведение для учащихся старших классов. Об образовательной реформе рассказала глава города Марина Трескова. «Планируем перестроить систему образования в городе. Созданная старшая школа предложит исчерпывающий набор профилей, а это инженерный, информационно — технологический, химико-биологический, историко-правовой, социально — педагогический, оборонно-спортивный и др. Сейчас иначе — ученик вынужден подстраиваться под выбранные его школой профили», — написала Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Школа будет ориентироваться на индивидуальные запросы для поступления в вузы. Учащиеся 1-9 классов продолжат обучение в других заведениях. «Пока ведутся работы, есть время продумать все до мелочей, сформировать кадровый состав и материально-техническую базу», — отметила мэр. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО оптимизируют структуры департамента образования в связи с объявлением 2023 года Годом знаний. Так на 9 единиц увеличится штат детского дома «Сияние Севера», санаторно-лесной школы на 13 единиц и профессионального колледжа в Тарко-Сале — на 2.

В Лабытнанги (ЯНАО) на базе школы №1 планируется открыть профильное учебное заведение для учащихся старших классов. Об образовательной реформе рассказала глава города Марина Трескова. «Планируем перестроить систему образования в городе. Созданная старшая школа предложит исчерпывающий набор профилей, а это инженерный, информационно — технологический, химико-биологический, историко-правовой, социально — педагогический, оборонно-спортивный и др. Сейчас иначе — ученик вынужден подстраиваться под выбранные его школой профили», — написала Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Школа будет ориентироваться на индивидуальные запросы для поступления в вузы. Учащиеся 1-9 классов продолжат обучение в других заведениях. «Пока ведутся работы, есть время продумать все до мелочей, сформировать кадровый состав и материально-техническую базу», — отметила мэр. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО оптимизируют структуры департамента образования в связи с объявлением 2023 года Годом знаний. Так на 9 единиц увеличится штат детского дома «Сияние Севера», санаторно-лесной школы на 13 единиц и профессионального колледжа в Тарко-Сале — на 2.