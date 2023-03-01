В Сургуте полицейские начали проверку из-за избиения подростками сверстницы

В Сургуте (ХМАО) полиция проводит проверку по факту избиения девочки ее сверстницами. Как сообщили в пресс-службе окружного УМВД, правоохранители установили участников события.
«В рамках проверки устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В соответствии с законодательством будет принято процессуальное решение, участвующие в инциденте подростки поставлены на профилактический учет», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Сургуте во дворе одного из домов произошел конфликт между подростками, одна из школьниц несколько раз ударила другую. По одной из версий, инцидент произошел из-за размещения в соцсетях пострадавшей девочкой фотографии с логотипом «ЧВК Редан».
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