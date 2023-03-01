01 марта 2023

В Сургуте полицейские начали проверку из-за избиения подростками сверстницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Правоохранители проводят проверку из-за избиения девочки (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция проводит проверку по факту избиения девочки ее сверстницами. Как сообщили в пресс-службе окружного УМВД, правоохранители установили участников события.

«В рамках проверки устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В соответствии с законодательством будет принято процессуальное решение, участвующие в инциденте подростки поставлены на профилактический учет», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сургуте во дворе одного из домов произошел конфликт между подростками, одна из школьниц несколько раз ударила другую. По одной из версий, инцидент произошел из-за размещения в соцсетях пострадавшей девочкой фотографии с логотипом «ЧВК Редан».

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В Сургуте (ХМАО) полиция проводит проверку по факту избиения девочки ее сверстницами. Как сообщили в пресс-службе окружного УМВД, правоохранители установили участников события. «В рамках проверки устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В соответствии с законодательством будет принято процессуальное решение, участвующие в инциденте подростки поставлены на профилактический учет», — уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Сургуте во дворе одного из домов произошел конфликт между подростками, одна из школьниц несколько раз ударила другую. По одной из версий, инцидент произошел из-за размещения в соцсетях пострадавшей девочкой фотографии с логотипом «ЧВК Редан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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