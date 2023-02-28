28 февраля 2023

Курганского подростка поймали и избили после сходки «ЧВК Редан». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
В Кургане на подростка напала группа молодых людей Фото:

Группа молодых людей в спортивной одежде и в масках поймала и избила подростка, который шел с несостоявшейся сходки «ЧВК Редан» в Кургане. Видео, которое записали сами нападавшие, появилось в соцсети «ВКонтакте».

«[Бей] его, Кирилл», — призывали подростки своего товарища, который начал драку. До этого пойманный подросток рассказывал агрессорам, что ходил с друзьями в торговый центр «Гиперсити», где ранее не состоялась сходка «ЧВК Редан». К месту сходки пришли десятки противников движения.

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Нападавшего подстрекали друзья. Молодой человек избивал подростка руками и пинал его ногами, когда тот упал. Инцидент случился на пустыре возле гаражей.

Редакция URA.RU опубликовала данное видео с целью официального обращения в правоохранительные органы, чтобы предотвратить повторения ситуации и дачи правовой оценки поведения молодых людей. «УМВД России по Курганской области проверяет данную информацию», — ответили в полиции.

Ранее десятки молодых людей собрались в торговом центре города, чтобы проучить сторонников субкультуры «ЧВК Редан». На сходке за порядком следила полиция.

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Группа молодых людей в спортивной одежде и в масках поймала и избила подростка, который шел с несостоявшейся сходки «ЧВК Редан» в Кургане. Видео, которое записали сами нападавшие, появилось в соцсети «ВКонтакте». «[Бей] его, Кирилл», — призывали подростки своего товарища, который начал драку. До этого пойманный подросток рассказывал агрессорам, что ходил с друзьями в торговый центр «Гиперсити», где ранее не состоялась сходка «ЧВК Редан». К месту сходки пришли десятки противников движения. Нападавшего подстрекали друзья. Молодой человек избивал подростка руками и пинал его ногами, когда тот упал. Инцидент случился на пустыре возле гаражей. Редакция URA.RU опубликовала данное видео с целью официального обращения в правоохранительные органы, чтобы предотвратить повторения ситуации и дачи правовой оценки поведения молодых людей. «УМВД России по Курганской области проверяет данную информацию», — ответили в полиции. Ранее десятки молодых людей собрались в торговом центре города, чтобы проучить сторонников субкультуры «ЧВК Редан». На сходке за порядком следила полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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