В Кургане на подростка напала группа молодых людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Группа молодых людей в спортивной одежде и в масках поймала и избила подростка, который шел с несостоявшейся сходки «ЧВК Редан» в Кургане. Видео, которое записали сами нападавшие, появилось в соцсети «ВКонтакте».

«[Бей] его, Кирилл», — призывали подростки своего товарища, который начал драку. До этого пойманный подросток рассказывал агрессорам, что ходил с друзьями в торговый центр «Гиперсити», где ранее не состоялась сходка «ЧВК Редан». К месту сходки пришли десятки противников движения.

Нападавшего подстрекали друзья. Молодой человек избивал подростка руками и пинал его ногами, когда тот упал. Инцидент случился на пустыре возле гаражей.

Редакция URA.RU опубликовала данное видео с целью официального обращения в правоохранительные органы, чтобы предотвратить повторения ситуации и дачи правовой оценки поведения молодых людей. «УМВД России по Курганской области проверяет данную информацию», — ответили в полиции.

Ранее десятки молодых людей собрались в торговом центре города, чтобы проучить сторонников субкультуры «ЧВК Редан». На сходке за порядком следила полиция.