В Екатеринбурге отменили шоу с участием Ивана Охлобыстина и солиста «Animal ДжаZ»

В Екатеринбурге отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви»

02 марта 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцам не получится преподнести ледовое шоу в качестве подарка на 8 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался Иван Охлобыстин, лидер группы «Мельница» Хелависа и солист группа «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий. Мероприятие должно было состояться 8 марта. «Дорогие друзья, запланированное на 8 марта ледовое шоу переносится на новую дату. Этот чудесный весенний праздник вы сможете провести со своими близкими, а в качестве подарка преподнести билеты на мюзикл», — заявили представители площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», где должны были выступать артисты. Шоу перенесли на 10 апреля. Мюзикл «Дракула. История вечной любви» был создан по мотивам романа Брэма Стокера — «Дракула». В главных ролях выступают мировые звезды фигурного катания: чемпионка России среди юниоров 2009 года и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2009 года Анастасия Мартюшева и призер серии Гран При среди юниоров Константин Гаврин. Музыку к спектаклю написал композитор Алексей Галинский, создавший саундтреки к фильмам «Бой с тенью 3» и «Темный мир». Ранее британская группа URIAH HEEP отменила концерт в Екатеринбурге. Музыканты должны были выступить в ККТ «Космос» 13 апреля, однако мероприятие решили не проводить совсем.

В Екатеринбурге отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался Иван Охлобыстин, лидер группы «Мельница» Хелависа и солист группа «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий. Мероприятие должно было состояться 8 марта. «Дорогие друзья, запланированное на 8 марта ледовое шоу переносится на новую дату. Этот чудесный весенний праздник вы сможете провести со своими близкими, а в качестве подарка преподнести билеты на мюзикл», — заявили представители площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», где должны были выступать артисты. Шоу перенесли на 10 апреля. Мюзикл «Дракула. История вечной любви» был создан по мотивам романа Брэма Стокера — «Дракула». В главных ролях выступают мировые звезды фигурного катания: чемпионка России среди юниоров 2009 года и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2009 года Анастасия Мартюшева и призер серии Гран При среди юниоров Константин Гаврин. Музыку к спектаклю написал композитор Алексей Галинский, создавший саундтреки к фильмам «Бой с тенью 3» и «Темный мир». Ранее британская группа URIAH HEEP отменила концерт в Екатеринбурге. Музыканты должны были выступить в ККТ «Космос» 13 апреля, однако мероприятие решили не проводить совсем.