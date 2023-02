Британские рокеры отказались выступать в Екатеринбурге

Группа URIAH HEEP отменила концерт в Екатеринбурге

06 февраля 2023

Западные артисты не могут приехать в Екатеринбург из-за санкций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Британская рок-группа URIAH HEEP отменила концерт в Екатеринбурге. Музыканты должны были выступить в ККТ «Космос» 13 апреля, однако мероприятие решили не проводить совсем. Информация об этом появилась на сайте киноконцертного театра, где и должен был пройти концерт. «Концерт URIAH HEEP во Екатеринбурге отменен. По поводу возврата средств за билеты обращайтесь к билетному оператору, у которого были приобретены билеты», — сообщают представители концертной площадки. Рок-группа URIAH HEEP должна была отправиться в тур по России в честь 50-летия карьеры еще в 2020 году. В Екатеринбурге концерт должен был пройти 3 апреля 2020 года, однако его перенесли из-за ковидных ограничений. Последней намеченной датой выступления музыкантов стало 13 апреля 2023 года. Ранее в Екатеринбурге не смогли выступить группы Bring Me The Horizon и The Exploited. Музыканты также не раз переносили выступления из-за ковидных ограничений. Основная причина отмены концертов в 2022—2023 году — невозможность перелета иностранных групп в условиях санкций, которые были введены западными странами в отношении России из-за начала спецоперации на Украине.

