Свердловские силовики приведены в особую готовность перед приездом Медведева

Свердловские силовики работают в усиленных группах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская полиция перед приездом в регион зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева начала работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные провокации и обеспечить безопасность визита. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Личный состав работает в особом режиме, действуют усиленные группы для предотвращения потенциальных провокаций. Накануне участковые проверяли владельцев оружия и следили за эмоциональным фоном в области», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сотрудники, работающие вне графика, получат премии и, возможно, выплаты по итогам эффективной работы. Полицейские работают в составе группы представителей других силовых ведомств, обеспечивающих безопасность.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Всему свое время. Пока комментарии на данную тему преждевременны», — отметил он.

Источники URA.RU ранее сообщали о возможном визите Дмитрия Медведева в Свердловскую область. Инсайдеры в региональном правительстве уверены, что 2 марта Медведев планирует провести закрытое заседание с представителями атомной отрасли. Оно пройдет на площадке Белоярской атомной электростанции (БАЭС).