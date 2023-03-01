Источник: Медведев готовит закрытое совещание в Свердловской области

Дмитрия Медведева ждут 2 марта на Белоярской АЭС

01 марта 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Дмитрия Медведева ждут на Белоярской АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, которого ждут 2 марта в Свердловской области, планирует провести закрытое совещание с представителями атомной отрасли. Заседание состоится на площадке Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в городе Заречном, сообщил URA.RU источник в региональном правительстве. «[В графике Медведева] готовится осмотр БАЭС, совещание с атомщиками, представителями Совбеза и первыми лицами [региональной] власти», — уточнил собеседник, знакомый с подготовкой визита федерального чиновника. По данным URA.RU, принимающая сторона до сих пор не получила от Москвы окончательного подтверждения о приезде Медведева. Получить комментарий пресс-службы БАЭС оперативно не удалось. 28 февраля источники URA.RU анонсировали, что Медведев собирается в Заречный. Политик планировал приехать в Свердловскую область еще 16—17 февраля, однако в последний момент поездку отменили. По неподтвержденным данным, это произошло из-за того, что в те же дни секретарь Совбеза Николай Патрушев собирал уральских губернаторов в соседней Челябинской области.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, которого ждут 2 марта в Свердловской области, планирует провести закрытое совещание с представителями атомной отрасли. Заседание состоится на площадке Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в городе Заречном, сообщил URA.RU источник в региональном правительстве. «[В графике Медведева] готовится осмотр БАЭС, совещание с атомщиками, представителями Совбеза и первыми лицами [региональной] власти», — уточнил собеседник, знакомый с подготовкой визита федерального чиновника. По данным URA.RU, принимающая сторона до сих пор не получила от Москвы окончательного подтверждения о приезде Медведева. Получить комментарий пресс-службы БАЭС оперативно не удалось. 28 февраля источники URA.RU анонсировали, что Медведев собирается в Заречный. Политик планировал приехать в Свердловскую область еще 16—17 февраля, однако в последний момент поездку отменили. По неподтвержденным данным, это произошло из-за того, что в те же дни секретарь Совбеза Николай Патрушев собирал уральских губернаторов в соседней Челябинской области.