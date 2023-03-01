Со 2 марта проем в заборе закрыт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители Южно-Уральской железной дороги заварили проем в заборе, ведущий к путям, по которым ходили горожане. Из-за этого мост, против демонтажа которого протестовали местные жители, сейчас упирается в забор. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Рабочие с помощью сварки закрыли проем в заборе, который ведет к железнодорожным путям. Теперь металлический мост возле путей ведет только в сторону дома, расположенного на ул. Омский переулок, 12», — сообщил корреспондент, побывавший на месте событий. Проем был закрыт 2 марта.

Ранее городской суд обязал ОАО «Российские железные дороги» демонтировать незаконно построенный металлический мост и восстановить ограждение на месте перехода через пути. Представители компании должны были начать работы 1 марта, но в этот день местные жители помешали исполнить решение суда. Жильцы дома объяснили, что незаконный переход через железнодорожными пути является для них единственным коротким маршрутом, ведущим к центру города.

В ЮУЖД на это отвечали, что в 800 метрах от дома есть путепровод на улице Бурова-Петрова с пешеходной дорожкой, возле которого расположены остановки. На это жильцы дома заявляли, что эта дорога является для них более опасной, чем через пути.

Представители компании заварили проход к путям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU