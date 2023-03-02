«Новые люди» предложили оценивать работу чиновников через «Госуслуги»

Алексей Нечаев предложил разработать механизм оценки работы чиновников гражданами Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Жители России должны иметь возможность оценить работу чиновников и их инициативы на портале «Госуслуг». С такой инициативой выступил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на конференции партии.

«Нужно, чтобы люди могли на „Госуслугах“ откликаться на те или иные инициативы власти, оценивать работу губернаторов, мэров, депутатов своего района и города. Такая обратная связь будет куда полезнее и нагляднее для страны, чем непонятные рейтинги», — заявил Алексей Нечаев. Его слова приводит пресс-служба партии.

Предлагается ввести рейтинг работы чиновников, который будет строиться на оценках жителей. Предполагается, что такой механизм можно создать на базе «Госуслуг». В настоящий момент существует система оценки: чиновники сами себя оценивают, критерии непрозрачны, граждане не могут выразить обратную связь.

По мнению Нечаева, такая система позволит россиянам влиять на решения властей. Лидер Новых людей привел в пример опыт Швейцарии, где граждане участвуют в референдумах по обширному ряду вопросов. «Нужно спрашивать людей. Наши люди до этого доросли еще 50 лет назад, а то и раньше», — считает Нечаев.