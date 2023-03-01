01 марта 2023

Нетрезвый тюменец угнал у собутыльника автомобиль и украл из него деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина совершил угон после распития спиртных напитков с хозяином авто Фото:

Житель Тюменской области угнал у своего собутыльника автомобиль и похитил из машины деньги, принадлежавшие потерпевшему. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«После совместного распития спиртных напитков со знакомым, обвиняемый угнал его автомобиль и похитил из автомашины 5 тыс. рублей. Вскоре угонщика задержали сотрудники дорожно-патрульной службы на ул. Ленина в селе Аромашево Тюменской области», — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, лишен права управления на четыре года и даже отбывал за это наказание в колонии-поселении. Рецидив будет стоит тюменцу еще трех с половиной лет в колонии общего режима, а срок лишения прав вырастет до 5 лет, решил суд.

Ранее URA.RU рассказало о том, как мужчина угнал машину, потому что устал идти пешком. Этому угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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Житель Тюменской области угнал у своего собутыльника автомобиль и похитил из машины деньги, принадлежавшие потерпевшему. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «После совместного распития спиртных напитков со знакомым, обвиняемый угнал его автомобиль и похитил из автомашины 5 тыс. рублей. Вскоре угонщика задержали сотрудники дорожно-патрульной службы на ул. Ленина в селе Аромашево Тюменской области», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, лишен права управления на четыре года и даже отбывал за это наказание в колонии-поселении. Рецидив будет стоит тюменцу еще трех с половиной лет в колонии общего режима, а срок лишения прав вырастет до 5 лет, решил суд. Ранее URA.RU рассказало о том, как мужчина угнал машину, потому что устал идти пешком. Этому угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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