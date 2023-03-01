Пермские турагенты назвали даты, когда невыгодно лететь отдыхать весной

Пермские турагенты назвали самые невыгодные даты туров в марте—апреле. Ими оказались даты, совпадающие с датами школьных каникул.
«Если вы хотите сэкономить, не выбирайте даты для отдыха в диапазоне 24 марта — 2 апреля. В Египте, к примеру, прекрасно осведомлены, когда у наших школьников каникулы», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях.
Он также отметил, что Египет занимает первое место в топе мартовских направлений для отдыха. С середины марта там становится тепло и возвращается купальный сезон. На втором месте — Таиланд, на третьем — ОАЭ.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы сформировали пакетные туры в Стамбул и Минск на весенний сезон. Прямые вылеты из Перми начнутся со 2 апреля.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.