Пермские турагенты назвали даты, когда невыгодно лететь отдыхать весной

Пермские турагенты: туры в даты школьных каникул — самые дорогие

02 марта 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

С 24 по 2 апреля будут самые дорогие туры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермские турагенты назвали самые невыгодные даты туров в марте—апреле. Ими оказались даты, совпадающие с датами школьных каникул. «Если вы хотите сэкономить, не выбирайте даты для отдыха в диапазоне 24 марта — 2 апреля. В Египте, к примеру, прекрасно осведомлены, когда у наших школьников каникулы», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях. Он также отметил, что Египет занимает первое место в топе мартовских направлений для отдыха. С середины марта там становится тепло и возвращается купальный сезон. На втором месте — Таиланд, на третьем — ОАЭ. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы сформировали пакетные туры в Стамбул и Минск на весенний сезон. Прямые вылеты из Перми начнутся со 2 апреля.

Пермские турагенты назвали самые невыгодные даты туров в марте—апреле. Ими оказались даты, совпадающие с датами школьных каникул. «Если вы хотите сэкономить, не выбирайте даты для отдыха в диапазоне 24 марта — 2 апреля. В Египте, к примеру, прекрасно осведомлены, когда у наших школьников каникулы», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях. Он также отметил, что Египет занимает первое место в топе мартовских направлений для отдыха. С середины марта там становится тепло и возвращается купальный сезон. На втором месте — Таиланд, на третьем — ОАЭ. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы сформировали пакетные туры в Стамбул и Минск на весенний сезон. Прямые вылеты из Перми начнутся со 2 апреля.