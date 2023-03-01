01 марта 2023

Пермские турагенты назвали даты, когда невыгодно лететь отдыхать весной

Пермские турагенты: туры в даты школьных каникул — самые дорогие
© Служба новостей «URA.RU»
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С 24 по 2 апреля будут самые дорогие туры Фото:

Пермские турагенты назвали самые невыгодные даты туров в марте—апреле. Ими оказались даты, совпадающие с датами школьных каникул.

«Если вы хотите сэкономить, не выбирайте даты для отдыха в диапазоне 24 марта — 2 апреля. В Египте, к примеру, прекрасно осведомлены, когда у наших школьников каникулы», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях.

Он также отметил, что Египет занимает первое место в топе мартовских направлений для отдыха. С середины марта там становится тепло и возвращается купальный сезон. На втором месте — Таиланд, на третьем — ОАЭ.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы сформировали пакетные туры в Стамбул и Минск на весенний сезон. Прямые вылеты из Перми начнутся со 2 апреля.

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Пермские турагенты назвали самые невыгодные даты туров в марте—апреле. Ими оказались даты, совпадающие с датами школьных каникул. «Если вы хотите сэкономить, не выбирайте даты для отдыха в диапазоне 24 марта — 2 апреля. В Египте, к примеру, прекрасно осведомлены, когда у наших школьников каникулы», — рассказал руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин в своих соцсетях. Он также отметил, что Египет занимает первое место в топе мартовских направлений для отдыха. С середины марта там становится тепло и возвращается купальный сезон. На втором месте — Таиланд, на третьем — ОАЭ. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы сформировали пакетные туры в Стамбул и Минск на весенний сезон. Прямые вылеты из Перми начнутся со 2 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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