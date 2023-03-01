СК проведет проверку инцидента в Златоусте, где в колодец упал ребенок

02 марта 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственное управление СКР по Челябинской области проведет проверку происшествия, которое произошло 28 февраля в Златоусте, с упавшим в колодец ребенком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В соцсетях 28 февраля появилась информация о девятилетнем ребенке, упавшем в колодец по улице Машиностроителей в Златоусте. Ребенок получил ушибы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего: кому принадлежит колодец, кто ответственен за обеспечение его безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Златоусте рядом с жилым домом ребенок провалился в открытый люк. Администрация города отреагировала на жалобы жителей и закрыла люк.

Следственное управление СКР по Челябинской области проведет проверку происшествия, которое произошло 28 февраля в Златоусте, с упавшим в колодец ребенком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В соцсетях 28 февраля появилась информация о девятилетнем ребенке, упавшем в колодец по улице Машиностроителей в Златоусте. Ребенок получил ушибы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего: кому принадлежит колодец, кто ответственен за обеспечение его безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Златоусте рядом с жилым домом ребенок провалился в открытый люк. Администрация города отреагировала на жалобы жителей и закрыла люк.