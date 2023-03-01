01 марта 2023

СК проведет проверку инцидента в Златоусте, где в колодец упал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет, следственное управление челябинской области
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия Фото:

Следственное управление СКР по Челябинской области проведет проверку происшествия, которое произошло 28 февраля в Златоусте, с упавшим в колодец ребенком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В соцсетях 28 февраля появилась информация о девятилетнем ребенке, упавшем в колодец по улице Машиностроителей в Златоусте. Ребенок получил ушибы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего: кому принадлежит колодец, кто ответственен за обеспечение его безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Златоусте рядом с жилым домом ребенок провалился в открытый люк. Администрация города отреагировала на жалобы жителей и закрыла люк.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Следственное управление СКР по Челябинской области проведет проверку происшествия, которое произошло 28 февраля в Златоусте, с упавшим в колодец ребенком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В соцсетях 28 февраля появилась информация о девятилетнем ребенке, упавшем в колодец по улице Машиностроителей в Златоусте. Ребенок получил ушибы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего: кому принадлежит колодец, кто ответственен за обеспечение его безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Златоусте рядом с жилым домом ребенок провалился в открытый люк. Администрация города отреагировала на жалобы жителей и закрыла люк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...