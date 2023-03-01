В тюменской прокуратуре не могут найти замену уволившимся сотрудникам

Прокуратура Тюменской области нуждается в новых сотрудниках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В прокуратуре Тюменской области возник кадровый некомлект из-за того, что на места уволившихся из ведомства сотрудников не могут набрать новых специалистов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В прокуратуре Тюменской области и других подразделениях ведомства действительно не хватает кадров. Это связано, в частности, с тем, что некоторые ключевые сотрудники уходят на пенсию, а заменить их молодыми специалистами довольно сложно. Работы много, график напряженный. Плюс — требования к кандидатам на службу довольно высокие. Поэтому в некоторых отделах есть свободные ставки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте ведомства указано, что, по данным на 2 марта 2023 года, в прокуратуре Тюменской области объявлено два конкурса на замещение вакантных должностей. И три — на формирование кадрового резерва.

В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что с нехваткой кадров столкнулись в управлении Росгвардии по Тюменской области. Ведомству требуются специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы, а также сотрудники младшего начальствующего состава и офицеры.