В тюменской прокуратуре не могут найти замену уволившимся сотрудникам

В прокуратуре Тюменской области возник кадровый некомлект из-за того, что на места уволившихся из ведомства сотрудников не могут набрать новых специалистов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«В прокуратуре Тюменской области и других подразделениях ведомства действительно не хватает кадров. Это связано, в частности, с тем, что некоторые ключевые сотрудники уходят на пенсию, а заменить их молодыми специалистами довольно сложно. Работы много, график напряженный. Плюс — требования к кандидатам на службу довольно высокие. Поэтому в некоторых отделах есть свободные ставки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
На официальном сайте ведомства указано, что, по данным на 2 марта 2023 года, в прокуратуре Тюменской области объявлено два конкурса на замещение вакантных должностей. И три — на формирование кадрового резерва.
В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что с нехваткой кадров столкнулись в управлении Росгвардии по Тюменской области. Ведомству требуются специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы, а также сотрудники младшего начальствующего состава и офицеры.
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