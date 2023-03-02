Readovka: украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Боевики ВСУ взяли в заложники 40 человек в Брянской области, передает Readovka Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

В Брянской области украинские боевики взяли в заложники около сорока человек. Об этом сообщает Readovka.

«В Брянскую область зашли две украинских ДРГ общей численностью в 40 человек, которые взяли в заложники местных жителей. Обе группы проникли в Климовский район», — передает Readovka в своем telegram-канале. Уточняется, что бои ведутся в селе Сушаны.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Брянской области, сотрудники администрации от комментариев отказались. Также запрос был направлен в МВД региона, от комментариев также отказались.

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В Брянской области украинские боевики взяли в заложники около сорока человек. Об этом сообщает Readovka. «В Брянскую область зашли две украинских ДРГ общей численностью в 40 человек, которые взяли в заложники местных жителей. Обе группы проникли в Климовский район», — передает Readovka в своем telegram-канале. Уточняется, что бои ведутся в селе Сушаны. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Брянской области, сотрудники администрации от комментариев отказались. Также запрос был направлен в МВД региона, от комментариев также отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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