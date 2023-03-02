Readovka: украинские диверсанты взяли заложников в Брянской области

Боевики ВСУ взяли в заложники 40 человек в Брянской области, передает Readovka Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

В Брянской области украинские боевики взяли в заложники около сорока человек. Об этом сообщает Readovka.

«В Брянскую область зашли две украинских ДРГ общей численностью в 40 человек, которые взяли в заложники местных жителей. Обе группы проникли в Климовский район», — передает Readovka в своем telegram-канале. Уточняется, что бои ведутся в селе Сушаны.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Брянской области, сотрудники администрации от комментариев отказались. Также запрос был направлен в МВД региона, от комментариев также отказались.