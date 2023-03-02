Fox News: США проигрывают в гонке вооружений после выхода России из ДСНВ

02 марта 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

США не смогут помешать России в ее действиях на Украине, пишет Fox News Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Укрепившееся военное сотрудничество России и Китая после приостановления участия РФ в ДСНВ оставляет США позади в гонке вооружений. К такому выводу пришло американское издание Fox News. Россия является ведущей ядерной державой во всем мире, имея арсенал, превосходящий США, если учитывать тактическое ядерное оружие, говорится в статье. Так как Запад лишился большинства производственных мощностей со времен холодной войны, теперь им необходимо действовать безотлагательно, чтобы не отставать в гонке вооружения, пишут Fox News. Эксперт по Китаю Гордон Чан, чьи слова приводит западное издание, выражает обеспокоенность касательно сближения двух стран: «Сейчас мы находимся в чрезвычайно опасном положении, потому что две стороны, Россия и Китай, формируют партнерство». Он также отметил, что Запад на данный момент не может сдержать Москву от применения любого вида оружия на Украине. Российские и китайские дипломаты встречались после приостановления РФ участия в ДСНВ, дабы подтвердить и укрепить связи между странами. Теперь Россия и Китай являются стратегическими партнерами, поскольку страны объединяют свои силы, чтобы бросить вызов США, считают авторы материала. В конце февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Укрепившееся военное сотрудничество России и Китая после приостановления участия РФ в ДСНВ оставляет США позади в гонке вооружений. К такому выводу пришло американское издание Fox News. Россия является ведущей ядерной державой во всем мире, имея арсенал, превосходящий США, если учитывать тактическое ядерное оружие, говорится в статье. Так как Запад лишился большинства производственных мощностей со времен холодной войны, теперь им необходимо действовать безотлагательно, чтобы не отставать в гонке вооружения, пишут Fox News. Эксперт по Китаю Гордон Чан, чьи слова приводит западное издание, выражает обеспокоенность касательно сближения двух стран: «Сейчас мы находимся в чрезвычайно опасном положении, потому что две стороны, Россия и Китай, формируют партнерство». Он также отметил, что Запад на данный момент не может сдержать Москву от применения любого вида оружия на Украине. Российские и китайские дипломаты встречались после приостановления РФ участия в ДСНВ, дабы подтвердить и укрепить связи между странами. Теперь Россия и Китай являются стратегическими партнерами, поскольку страны объединяют свои силы, чтобы бросить вызов США, считают авторы материала. В конце февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.