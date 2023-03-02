Fox News: США проигрывают в гонке вооружений после выхода России из ДСНВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, ядерный щит, стратегическая ракета, рвсн
США не смогут помешать России в ее действиях на Украине, пишет Fox News Фото:
новость из сюжета
Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Укрепившееся военное сотрудничество России и Китая после приостановления участия РФ в ДСНВ оставляет США позади в гонке вооружений. К такому выводу пришло американское издание Fox News.

Россия является ведущей ядерной державой во всем мире, имея арсенал, превосходящий США, если учитывать тактическое ядерное оружие, говорится в статье. Так как Запад лишился большинства производственных мощностей со времен холодной войны, теперь им необходимо действовать безотлагательно, чтобы не отставать в гонке вооружения, пишут Fox News.

Эксперт по Китаю Гордон Чан, чьи слова приводит западное издание, выражает обеспокоенность касательно сближения двух стран: «Сейчас мы находимся в чрезвычайно опасном положении, потому что две стороны, Россия и Китай, формируют партнерство». Он также отметил, что Запад на данный момент не может сдержать Москву от применения любого вида оружия на Украине.

Российские и китайские дипломаты встречались после приостановления РФ участия в ДСНВ, дабы подтвердить и укрепить связи между странами. Теперь Россия и Китай являются стратегическими партнерами, поскольку страны объединяют свои силы, чтобы бросить вызов США, считают авторы материала.

В конце февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Укрепившееся военное сотрудничество России и Китая после приостановления участия РФ в ДСНВ оставляет США позади в гонке вооружений. К такому выводу пришло американское издание Fox News. Россия является ведущей ядерной державой во всем мире, имея арсенал, превосходящий США, если учитывать тактическое ядерное оружие, говорится в статье. Так как Запад лишился большинства производственных мощностей со времен холодной войны, теперь им необходимо действовать безотлагательно, чтобы не отставать в гонке вооружения, пишут Fox News. Эксперт по Китаю Гордон Чан, чьи слова приводит западное издание, выражает обеспокоенность касательно сближения двух стран: «Сейчас мы находимся в чрезвычайно опасном положении, потому что две стороны, Россия и Китай, формируют партнерство». Он также отметил, что Запад на данный момент не может сдержать Москву от применения любого вида оружия на Украине. Российские и китайские дипломаты встречались после приостановления РФ участия в ДСНВ, дабы подтвердить и укрепить связи между странами. Теперь Россия и Китай являются стратегическими партнерами, поскольку страны объединяют свои силы, чтобы бросить вызов США, считают авторы материала. В конце февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...