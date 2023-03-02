Сбежавшая от украинских диверсантов заложница рассказала о первых минутах нападения

02 марта 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Украинская ДРГ разбрасывала мины «Лепесток», сообщает Mash Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область В первые минуты после вторжения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область злоумышленники останавливали людей, связывали им руки, а также разбрасывали запрещенные мины «Лепесток». Об этом сообщила фельдшер, сбежавшая от группировки. «[Украинские диверсанты] заставляли людей выйти, забирали мобильные, мужчинам связывали руки скотчем, усаживали на лавку на автобусной остановке. <…> У остановки разбрасывали мины „Лепесток“. В процессе прозвучал взрыв, и члены ДРГ сбежали в сторону границы с Украиной», — приводит слова очевидца telegram-канал Mash. Людям удалось сбежать, но погиб водитель школьного автобуса, а десятилетний ребенок был ранен. Мальчик также смог сбежать. Поясняется, что в Любечанах Климовского района действовало около 15 диверсантов. Украинская ДРГ проникла в Брянскую область 2 марта. Уточнялось, что диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили заложников в селе Любечане. ФСБ РФ подтвердила бои с диверсионной группировкой.

В первые минуты после вторжения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область злоумышленники останавливали людей, связывали им руки, а также разбрасывали запрещенные мины «Лепесток». Об этом сообщила фельдшер, сбежавшая от группировки. «[Украинские диверсанты] заставляли людей выйти, забирали мобильные, мужчинам связывали руки скотчем, усаживали на лавку на автобусной остановке. <…> У остановки разбрасывали мины „Лепесток“. В процессе прозвучал взрыв, и члены ДРГ сбежали в сторону границы с Украиной», — приводит слова очевидца telegram-канал Mash. Людям удалось сбежать, но погиб водитель школьного автобуса, а десятилетний ребенок был ранен. Мальчик также смог сбежать. Поясняется, что в Любечанах Климовского района действовало около 15 диверсантов. Украинская ДРГ проникла в Брянскую область 2 марта. Уточнялось, что диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили заложников в селе Любечане. ФСБ РФ подтвердила бои с диверсионной группировкой.