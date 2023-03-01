Власти Сургута рекомендуют школьникам не ходить в торговые центры из-за ЧВК «Редан»

02 марта 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

В школах с детьми работают педагоги и психологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан» Власти Сургута рекомендуют школьникам временно отказаться от посещения торговых центров города из-за нашумевшей истории с ЧВК «Редан». Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Школьников попросили временно не посещать торговые центры города. Связано это с ЧВК „Редан“. Кроме этого, во всех школах города с детьми проводится профилактическая работа. Работа строится как коллективно, так и в индивидуальном порядке», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. Также в мэрии добавили, что к работе с детьми, помимо педагогов, привлечены и психологи. «Педагоги и психологи совместно проводят со школьниками беседы профилактического характера. Дети и подростки реагируют спокойно, делятся мнениями», — добавили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО движение «Антиредан» организовало кампанию против ЧВК «Редан». Участники движения «Антиредан» призывают травить членов ЧВК «Редан» в социальных сетях и на встречах. Также был в зафиксирован случай в Сургуте, когда школьники избили сверстницу за размещенную в интернете фотографию с логотипом ЧВК «Редан».

Власти Сургута рекомендуют школьникам временно отказаться от посещения торговых центров города из-за нашумевшей истории с ЧВК «Редан». Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Школьников попросили временно не посещать торговые центры города. Связано это с ЧВК „Редан“. Кроме этого, во всех школах города с детьми проводится профилактическая работа. Работа строится как коллективно, так и в индивидуальном порядке», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. Также в мэрии добавили, что к работе с детьми, помимо педагогов, привлечены и психологи. «Педагоги и психологи совместно проводят со школьниками беседы профилактического характера. Дети и подростки реагируют спокойно, делятся мнениями», — добавили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО движение «Антиредан» организовало кампанию против ЧВК «Редан». Участники движения «Антиредан» призывают травить членов ЧВК «Редан» в социальных сетях и на встречах. Также был в зафиксирован случай в Сургуте, когда школьники избили сверстницу за размещенную в интернете фотографию с логотипом ЧВК «Редан».