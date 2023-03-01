01 марта 2023

Власти ХМАО создадут центр подготовки операторов беспилотников

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армия, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, оператор квадрокоптера, военная специальность
В ХМАО откроют центр подготовки операторов беспилотной авиации Фото:

В ХМАО создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Открытие центра станет частью соглашения о сотрудничестве, заключенного между правительством ХМАО и АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

«Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации между правительством Югры и АО „Государственная транспортная лизинговая компания“. Соглашение предусматривает создание центра обучения и тренажерной подготовки пилотов беспилотных воздушных судов межрегионального и федерального уровней», — сообщает официальный telegram-канал правительства Югры.

Соглашение будет направлено на установление партнерских отношений по интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство РФ. Также планируется внедрить в Югре инновационные технологии и сервисы для беспилотной авиации, в том числе по мониторингу, аэрофотосъемке и транспортировке грузов. Документ подписали губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава ГТЛС Евгений Дитрих.

Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО заключить соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ» на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги планируется направить на строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, дорог, дворов, спортивных, культурных и образовательных учреждений, финансирование муниципальных конкурсов, соревнований и благотворительную помощь.

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В ХМАО создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Открытие центра станет частью соглашения о сотрудничестве, заключенного между правительством ХМАО и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». «Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации между правительством Югры и АО „Государственная транспортная лизинговая компания“. Соглашение предусматривает создание центра обучения и тренажерной подготовки пилотов беспилотных воздушных судов межрегионального и федерального уровней», — сообщает официальный telegram-канал правительства Югры. Соглашение будет направлено на установление партнерских отношений по интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство РФ. Также планируется внедрить в Югре инновационные технологии и сервисы для беспилотной авиации, в том числе по мониторингу, аэрофотосъемке и транспортировке грузов. Документ подписали губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава ГТЛС Евгений Дитрих. Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО заключить соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ» на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги планируется направить на строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, дорог, дворов, спортивных, культурных и образовательных учреждений, финансирование муниципальных конкурсов, соревнований и благотворительную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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