Власти ХМАО создадут центр подготовки операторов беспилотников

02 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО откроют центр подготовки операторов беспилотной авиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Открытие центра станет частью соглашения о сотрудничестве, заключенного между правительством ХМАО и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». «Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации между правительством Югры и АО „Государственная транспортная лизинговая компания“. Соглашение предусматривает создание центра обучения и тренажерной подготовки пилотов беспилотных воздушных судов межрегионального и федерального уровней», — сообщает официальный telegram-канал правительства Югры. Соглашение будет направлено на установление партнерских отношений по интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство РФ. Также планируется внедрить в Югре инновационные технологии и сервисы для беспилотной авиации, в том числе по мониторингу, аэрофотосъемке и транспортировке грузов. Документ подписали губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава ГТЛС Евгений Дитрих. Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО заключить соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ» на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги планируется направить на строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, дорог, дворов, спортивных, культурных и образовательных учреждений, финансирование муниципальных конкурсов, соревнований и благотворительную помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Открытие центра станет частью соглашения о сотрудничестве, заключенного между правительством ХМАО и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». «Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации между правительством Югры и АО „Государственная транспортная лизинговая компания“. Соглашение предусматривает создание центра обучения и тренажерной подготовки пилотов беспилотных воздушных судов межрегионального и федерального уровней», — сообщает официальный telegram-канал правительства Югры. Соглашение будет направлено на установление партнерских отношений по интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство РФ. Также планируется внедрить в Югре инновационные технологии и сервисы для беспилотной авиации, в том числе по мониторингу, аэрофотосъемке и транспортировке грузов. Документ подписали губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава ГТЛС Евгений Дитрих. Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО заключить соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ» на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги планируется направить на строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, дорог, дворов, спортивных, культурных и образовательных учреждений, финансирование муниципальных конкурсов, соревнований и благотворительную помощь.