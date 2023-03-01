01 марта 2023

В курганском селе сквер назовут в честь единоросса

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Сквер по улице Карла Маркса. Курган, тротуар, улица карла маркса, плитка, сквер, тротуарный камень
В курганском селе обустроят сквер имени почетного гражданина области Фото:

В селе Митино Кетовского округа обустроят сквер, который будет носить имя экс-депутата облдумы Александра Немирова (был членом партии ЕР). Об этом в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В Митино решили обустроить небольшой уютный сквер имени почетного жителя Курганской области Александра Даниловича Немирова. В этом году сделаем дорогу от трассы до Митино и далее до села Ровная», — указано в посте Шумкова.

Фермер и бывший депутат Александр Немиров умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области. Был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Попрощаться с курганским аграрием приехал губернатор Вадим Шумков и другие представители политической элиты.

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В селе Митино Кетовского округа обустроят сквер, который будет носить имя экс-депутата облдумы Александра Немирова (был членом партии ЕР). Об этом в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В Митино решили обустроить небольшой уютный сквер имени почетного жителя Курганской области Александра Даниловича Немирова. В этом году сделаем дорогу от трассы до Митино и далее до села Ровная», — указано в посте Шумкова. Фермер и бывший депутат Александр Немиров умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области. Был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Попрощаться с курганским аграрием приехал губернатор Вадим Шумков и другие представители политической элиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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