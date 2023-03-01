В курганском селе сквер назовут в честь единоросса

02 марта 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

В курганском селе обустроят сквер имени почетного гражданина области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Митино Кетовского округа обустроят сквер, который будет носить имя экс-депутата облдумы Александра Немирова (был членом партии ЕР). Об этом в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В Митино решили обустроить небольшой уютный сквер имени почетного жителя Курганской области Александра Даниловича Немирова. В этом году сделаем дорогу от трассы до Митино и далее до села Ровная», — указано в посте Шумкова. Фермер и бывший депутат Александр Немиров умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области. Был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Попрощаться с курганским аграрием приехал губернатор Вадим Шумков и другие представители политической элиты.

В селе Митино Кетовского округа обустроят сквер, который будет носить имя экс-депутата облдумы Александра Немирова (был членом партии ЕР). Об этом в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В Митино решили обустроить небольшой уютный сквер имени почетного жителя Курганской области Александра Даниловича Немирова. В этом году сделаем дорогу от трассы до Митино и далее до села Ровная», — указано в посте Шумкова. Фермер и бывший депутат Александр Немиров умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области. Был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Попрощаться с курганским аграрием приехал губернатор Вадим Шумков и другие представители политической элиты.