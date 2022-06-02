В Кургане скончался экс-депутат областной думы Александр Немиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров скончался сегодня, 3 июня. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Курганской областной думы, отметив, что скоро выпустят некролог.

«Ушел из жизни Александр Данилович Немиров. Фермер с большой буквы. Больно. Горько. Скорблю. Мои соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого замечательного человека», — написал Тетерин в своем telegram-канале.

Немиров родился 24 октября 1946 года в селе Марай Половинского района. После того, как он окончил в 1967 году Куртамышский сельскохозяйственный техникум, он работал агроном и бригадиром в колхозах Шатровского и Куртамышского районов. С 1976 по 1982 годы являлся заведующим подсобным хозяйством племпредприятия «Курганское», а с 1983 по 1991 годы был председателем правления колхоза «Дружба» Кетовского района. В дальнейшем он стал учредительным директором, а затем и генеральным директором ЗАО «Картофель» Кетовского района.

Как указано на сайте правительства Курганской области, Немиров награжден Орденом Дружбы. В 2006 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Курганской области». Немиров был избран депутатом от партии «Единая Россия» в 2015 году.