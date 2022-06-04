04 июня 2022
03 июня 2022

Губернатор Шумков приехал проститься с курганским аграрием

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Похороны. Курган
Глава Курганской области Шумков приехал на прощание с аграрием Немировым Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и другие представители политической элиты региона 5 июня приехали на прощание с фермером Александром Немировым. С места события передает корреспондент URA.RU.

Прощание с Немировым началось в 12 часов 5 июня в храме Ильи-пророка в селе Митино Курганской области. Церемонию посетил глава региона, сообщает собственный корреспондент.

Фермер и бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров умер 3 июня в возрасте 75 лет. Руководитель аграрного предприятия являлся почетным гражданином области, был награжден орденом Дружбы за свои заслуги.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский фермер скончался после продолжительной болезни. В сельхозотрасли Курганской области он трудился на протяжении 55 лет.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и другие представители политической элиты региона 5 июня приехали на прощание с фермером Александром Немировым. С места события передает корреспондент URA.RU. Прощание с Немировым началось в 12 часов 5 июня в храме Ильи-пророка в селе Митино Курганской области. Церемонию посетил глава региона, сообщает собственный корреспондент. Фермер и бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров умер 3 июня в возрасте 75 лет. Руководитель аграрного предприятия являлся почетным гражданином области, был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Ранее URA.RU сообщало, что курганский фермер скончался после продолжительной болезни. В сельхозотрасли Курганской области он трудился на протяжении 55 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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