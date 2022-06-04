Губернатор Шумков приехал проститься с курганским аграрием

Глава Курганской области Шумков приехал на прощание с аграрием Немировым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и другие представители политической элиты региона 5 июня приехали на прощание с фермером Александром Немировым. С места события передает корреспондент URA.RU.

Прощание с Немировым началось в 12 часов 5 июня в храме Ильи-пророка в селе Митино Курганской области. Церемонию посетил глава региона, сообщает собственный корреспондент.

Фермер и бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров умер 3 июня в возрасте 75 лет. Руководитель аграрного предприятия являлся почетным гражданином области, был награжден орденом Дружбы за свои заслуги.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский фермер скончался после продолжительной болезни. В сельхозотрасли Курганской области он трудился на протяжении 55 лет.