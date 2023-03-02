На территории по улице Братьев Кашириных теперь разрешено строить кафе и магазины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске одобрили изменения в проекте межвузовского кампуса. На публичных слушаниях в Доме архитектора 2 марта утвердили проект, в котором земельный участок по улице Братьев Кашириных будет предназначен под строительство объектов бытового назначения и магазины, сообщил корреспондент URA.RU.

«По вопросу про межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области по улице Братьев Кашириных, 129. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования одобрен», — сообщили на публичных слушаниях.

Территория кампуса на площадке Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов наполовину будет состоять из гостиниц и общежитий, учебных зданий, коворкингов, лабораторий, конгресс-холла, технопарка. Часть пространства отведут под помещения социально-культурного назначения: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и амфитеатр.

17 февраля министру высшего образования и науки РФ Валерию Фалькову во время его визита в Челябинск губернатор Алексей Текслер и руководители вузов показали проект кампуса. Планируется, что первые объекты будут сданы до 1 марта 2024 года.