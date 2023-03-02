В Челябинске одобрили изменения в проекте межвузовского кампуса. Фото

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , экскаватор, стройка, студенческий кампус, строительство кампуса, эескаватор
На территории по улице Братьев Кашириных теперь разрешено строить кафе и магазины Фото:

В Челябинске одобрили изменения в проекте межвузовского кампуса. На публичных слушаниях в Доме архитектора 2 марта утвердили проект, в котором земельный участок по улице Братьев Кашириных будет предназначен под строительство объектов бытового назначения и магазины, сообщил корреспондент URA.RU.

«По вопросу про межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области по улице Братьев Кашириных, 129. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования одобрен», — сообщили на публичных слушаниях.

Территория кампуса на площадке Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов наполовину будет состоять из гостиниц и общежитий, учебных зданий, коворкингов, лабораторий, конгресс-холла, технопарка. Часть пространства отведут под помещения социально-культурного назначения: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и амфитеатр.

17 февраля министру высшего образования и науки РФ Валерию Фалькову во время его визита в Челябинск губернатор Алексей Текслер и руководители вузов показали проект кампуса. Планируется, что первые объекты будут сданы до 1 марта 2024 года.

Публичные слушания в Доме архитектора. Челябинск
На земельном участке, ранее предназначенном под ТРК и магазины, теперь разрешено строить учебные заведения
Фото:

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В Челябинске одобрили изменения в проекте межвузовского кампуса. На публичных слушаниях в Доме архитектора 2 марта утвердили проект, в котором земельный участок по улице Братьев Кашириных будет предназначен под строительство объектов бытового назначения и магазины, сообщил корреспондент URA.RU. «По вопросу про межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области по улице Братьев Кашириных, 129. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования одобрен», — сообщили на публичных слушаниях. Территория кампуса на площадке Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов наполовину будет состоять из гостиниц и общежитий, учебных зданий, коворкингов, лабораторий, конгресс-холла, технопарка. Часть пространства отведут под помещения социально-культурного назначения: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и амфитеатр. 17 февраля министру высшего образования и науки РФ Валерию Фалькову во время его визита в Челябинск губернатор Алексей Текслер и руководители вузов показали проект кампуса. Планируется, что первые объекты будут сданы до 1 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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