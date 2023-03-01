Жена курганского бойца из зоны СВО поддержала фотопроект супруги генерала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жена курганского бойца из зоны спецоперации на Украине, которого прозвали в интернете «поющим бурятом», поддержала фотопроект супруги генерала, командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО, Екатерины Колотовкиной. Об этом сообщается в группе регионального центра развития добровольчества в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийский проект «Жена Героя» создан для поддержки военнослужащих ВС РФ. В нем могут принимать участие мамы и жены участников спецоперации. В рамках него каждая участница делится своей историей и фотографиями. «Мой муж мобилизованный доброволец. Как началась мобилизация он сказал одно — „надо“, и я его за это решение очень уважаю. В нашей области его знают как певца, который выступал с патриотическими песнями на всех городских и областных площадках. Я приняла его решение и всячески стараюсь его поддерживать, поэтому решила принять участие в фотопроекте „Жены героев“», — поделилась историей жена бойца.

Ранее URA.RU писало, что «поющий бурят» из Кургана, участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, дал интервью военкору WarGonzo. Военнослужащий, казах с позывным «Якут», подчеркнул, что на фронте все являются русскими солдатами. До этого в соцсетях появилось видео, в котором артиллерист поет песню группы «Любэ». Самый популярный ролик в интернете набрал порядка миллиона просмотров. Также боец из Кургана рассказывал, что он руководит артиллерией в зоне спецоперации, будучи рядовым солдатом.

О начале спецоперации РФ стало известно 22 февраля 2022 года. Владимир Путин заявлял, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Жена курганского «поющего бурята» из зоны СВО поддержала всероссийский проект Фото: группа «Центр добровольчества ГАНОУ КО „ЦРСК“» в соцсети «ВКонтакте»

Они приняла участие в фотопроекте «Жена героя», который создала супруга генерала ВС РФ Екатерина Колотовкина Фото: группа «Центр добровольчества ГАНОУ КО „ЦРСК“» в соцсети «ВКонтакте»