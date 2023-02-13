Курганский «поющий бурят» руководит артиллерией в зоне спецоперации. Видео

14 февраля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Курганский боец руководит артиллерией в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий, который стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», руководит артиллерией в зоне спецоперации в Донбассе. Об этом боец рассказал в интервью проекту WarGonzo. Видео опубликовано в telegram-канале военкора Семена Пегова. «Я являюсь вторым СОБом (старший офицер батареи — прим. ред.). Это тот человек, который непосредственно выезжает на огневую работу с боевыми машинами. Ну и для того, чтобы СОБ не ездил на огневую один, поэтому я, будучи рядовым по штатной должности сержанта, занимаюсь офицерской работой. Недавно было боевое крещение. Я полностью руководил батареей артиллерии. Все прошло удачно», — сказал в интервью боец из Кургана. Также военный отметил, что ему пришлось руководить двумя разными огневыми точками, которые находились на расстоянии 100-150 метров друг от друга. Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал о том, как относится к тому, что его прозвали в интернете «поющим бурятом». Артиллерист-казах с позывным «Якут» отмечал, что на фронте все являются русскими солдатами. До этого в соцсетях появилось видео, где артиллерист поет песню группы «Любэ» про шумящие березы. Многие курганцы узнали своего земляка по голосу. О начале спецоперации ВС РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главная цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский военнослужащий, который стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ», руководит артиллерией в зоне спецоперации в Донбассе. Об этом боец рассказал в интервью проекту WarGonzo. Видео опубликовано в telegram-канале военкора Семена Пегова. «Я являюсь вторым СОБом (старший офицер батареи — прим. ред.). Это тот человек, который непосредственно выезжает на огневую работу с боевыми машинами. Ну и для того, чтобы СОБ не ездил на огневую один, поэтому я, будучи рядовым по штатной должности сержанта, занимаюсь офицерской работой. Недавно было боевое крещение. Я полностью руководил батареей артиллерии. Все прошло удачно», — сказал в интервью боец из Кургана. Также военный отметил, что ему пришлось руководить двумя разными огневыми точками, которые находились на расстоянии 100-150 метров друг от друга. Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал о том, как относится к тому, что его прозвали в интернете «поющим бурятом». Артиллерист-казах с позывным «Якут» отмечал, что на фронте все являются русскими солдатами. До этого в соцсетях появилось видео, где артиллерист поет песню группы «Любэ» про шумящие березы. Многие курганцы узнали своего земляка по голосу. О начале спецоперации ВС РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главная цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.