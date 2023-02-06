Военнослужащий из Кургана спел песню про березы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский артиллерист, принимающий участие в зоне спецоперации на Украине, спел популярную песню группы «Любэ» под названием «Березы». При этом военнослужащий сам играл на гитаре. Видео с исполнением песни было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

«Послушайте, как душевно поет наш солдат. Ребята, возвращайтесь живыми!», — говорится в описании под видео в группе «За курганами» в соцсети «ВКонтакте». Многие курганцы узнали своего земляка по голосу. «Дорогой наш, тебя по тембру сразу узнали!», — написала пользователь Надежда Х. «Узнаю солдатика по голосу. Храни тебя Бог, дорогой!», — добавила Татьяна М. Пользователи соцсети отметили, что у военного очень красивый голос и желали ему скорейшего возвращения домой.

Ранее URA.RU писало, что курганские военнослужащие поблагодарили земляков за тепловизор. Также сообщалось, что доброволец из Курганской области рассказал, почему пошел служить в спецназ Кадырова, а штурмовик 100-й гвардейской бригады ДНР назвал причины, по которым танки Abrams не помогут Украине победить Россию. Опытный разведчик из Кургана поделился советом, как правильно запускать дроны на фронте.

Спецоперация ВС РФ на Украины началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что главная цель СВО — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.