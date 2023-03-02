Лавров: Запад отставил дипломатию в сторону и перешел на шантаж

02 марта 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров подчеркнул, что Запад занимается только шантажом и угрозами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии Манеры Запада стали гораздо хуже, о чем свидетельствуют его угрозы КНР. Это позволяет сомневаться в адекватности коллективного Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Те угрозы, которые сейчас звучат в адрес КНР, — у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит. <…> Манеры, конечно, сильно сдали у наших западных коллег, которые дипломатию <…> уже давно отставили в сторону», — подчеркнул Сергей Лавров во время форума по итогу заседания глав МИД G20. Трансляцию заседания проводит Ruptly. Лавров уточнил, что в настоящий момент Запад занимается только шантажом и угрозами. При этом он обращает внимание, что угрожать Китаю в современных условиях это странная политика со стороны лидеров западных стран. Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам визита в Нью-Дели 2 марта, передает RT. Одним из тезисов главы российского МИД заключался в том, что Россия не отказывается от предложений по переговорам с Киевом по поводу завершения спецоперации, сообщает Life . Лавров также в ходе встречи извинился перед Индией за поведение Запада. Ранее на Западе начали угрожать Китаю серьезными последствиями из-за подозрений в помощи РФ.

Манеры Запада стали гораздо хуже, о чем свидетельствуют его угрозы КНР. Это позволяет сомневаться в адекватности коллективного Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Те угрозы, которые сейчас звучат в адрес КНР, — у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит. <…> Манеры, конечно, сильно сдали у наших западных коллег, которые дипломатию <…> уже давно отставили в сторону», — подчеркнул Сергей Лавров во время форума по итогу заседания глав МИД G20. Трансляцию заседания проводит Ruptly. Лавров уточнил, что в настоящий момент Запад занимается только шантажом и угрозами. При этом он обращает внимание, что угрожать Китаю в современных условиях это странная политика со стороны лидеров западных стран. Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам визита в Нью-Дели 2 марта, передает RT. Одним из тезисов главы российского МИД заключался в том, что Россия не отказывается от предложений по переговорам с Киевом по поводу завершения спецоперации, сообщает Life. Лавров также в ходе встречи извинился перед Индией за поведение Запада. Ранее на Западе начали угрожать Китаю серьезными последствиями из-за подозрений в помощи РФ.