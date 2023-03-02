Названы предполагаемые виновники атаки на Брянскую область

RT: ответственность за атаку на Брянскую область взял на себя «Русский добровольческий корпус»
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«Русский добровольческий корпус» является подразделением ВСУ, уточняет RT Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Ответственность за атаку украинских диверсантов взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус». Об этом члены группировки заявили в своем telegram-канале.

«Ответственность за атаку в Брянской области взяло на себя подразделение ВСУ под названием „Русский добровольческий корпус“», — уточняет RT в своем telegram-канале. Издание, ссылаясь на сообщения в соцсетях, подчеркивает, что группировка была сформирована в августе 2022 года и является подразделением ВСУ.

Ранее сообщалось, что один из членов «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин продвигал идеи украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).

Две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область 2 марта. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что данное вторжение является терактом.

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Ответственность за атаку украинских диверсантов взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус». Об этом члены группировки заявили в своем telegram-канале. «Ответственность за атаку в Брянской области взяло на себя подразделение ВСУ под названием „Русский добровольческий корпус“», — уточняет RT в своем telegram-канале. Издание, ссылаясь на сообщения в соцсетях, подчеркивает, что группировка была сформирована в августе 2022 года и является подразделением ВСУ. Ранее сообщалось, что один из членов «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин продвигал идеи украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область 2 марта. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что данное вторжение является терактом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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