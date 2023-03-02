Названы предполагаемые виновники атаки на Брянскую область

Ответственность за атаку украинских диверсантов взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус». Об этом члены группировки заявили в своем telegram-канале.
«Ответственность за атаку в Брянской области взяло на себя подразделение ВСУ под названием „Русский добровольческий корпус“», — уточняет RT в своем telegram-канале. Издание, ссылаясь на сообщения в соцсетях, подчеркивает, что группировка была сформирована в августе 2022 года и является подразделением ВСУ.
Ранее сообщалось, что один из членов «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин продвигал идеи украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).
Две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область 2 марта. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что данное вторжение является терактом.
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Ответственность за атаку украинских диверсантов взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус». Об этом члены группировки заявили в своем telegram-канале. «Ответственность за атаку в Брянской области взяло на себя подразделение ВСУ под названием „Русский добровольческий корпус“», — уточняет RT в своем telegram-канале. Издание, ссылаясь на сообщения в соцсетях, подчеркивает, что группировка была сформирована в августе 2022 года и является подразделением ВСУ. Ранее сообщалось, что один из членов «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин продвигал идеи украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область 2 марта. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что данное вторжение является терактом.