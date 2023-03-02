Названы предполагаемые виновники атаки на Брянскую область

RT: ответственность за атаку на Брянскую область взял на себя «Русский добровольческий корпус»

02 марта 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

«Русский добровольческий корпус» является подразделением ВСУ, уточняет RT Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Ответственность за атаку украинских диверсантов взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус». Об этом члены группировки заявили в своем telegram-канале. «Ответственность за атаку в Брянской области взяло на себя подразделение ВСУ под названием „Русский добровольческий корпус“», — уточняет RT в своем telegram-канале. Издание, ссылаясь на сообщения в соцсетях, подчеркивает, что группировка была сформирована в августе 2022 года и является подразделением ВСУ. Ранее сообщалось, что один из членов «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин продвигал идеи украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область 2 марта. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что данное вторжение является терактом.

Ответственность за атаку украинских диверсантов взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус». Об этом члены группировки заявили в своем telegram-канале. «Ответственность за атаку в Брянской области взяло на себя подразделение ВСУ под названием „Русский добровольческий корпус“», — уточняет RT в своем telegram-канале. Издание, ссылаясь на сообщения в соцсетях, подчеркивает, что группировка была сформирована в августе 2022 года и является подразделением ВСУ. Ранее сообщалось, что один из членов «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин продвигал идеи украинского националистического полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Две группы диверсантов с Украины проникли в Брянскую область 2 марта. Они захватили в заложники жителей приграничных с Украиной сел Сушаны и Любечане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что данное вторжение является терактом.