ОАК: в Ульяновске взорвался военный самолет

Военный самолет Ил-76МД-90А взорвался при прохождении испытаний на авиазаводе в Ульяновске Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«На заводе „Авиастар“ в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета [Ил-76МД-90А], находящегося в производстве, произошел трагический инцидент», — передает ОАК в своем telegram-канале. Уточняется, что один человек погиб, шестеро пострадали. В ОАК заявили, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Самолет Ил-76МД-90А используется для военных перевозок. Также этот самолет применяется для тушения пожаров.
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