ОАК: в Ульяновске взорвался военный самолет

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Открытие грузового терминала аэропорт Кольцово. Архив 2012. Екатеринбург., ил76, самолет
Военный самолет взорвался в Ульяновске (архивное фото) Фото:

Военный самолет Ил-76МД-90А взорвался при прохождении испытаний на авиазаводе в Ульяновске Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«На заводе „Авиастар“ в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета [Ил-76МД-90А], находящегося в производстве, произошел трагический инцидент», — передает ОАК в своем telegram-канале. Уточняется, что один человек погиб, шестеро пострадали. В ОАК заявили, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Самолет Ил-76МД-90А используется для военных перевозок. Также этот самолет применяется для тушения пожаров.

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Военный самолет Ил-76МД-90А взорвался при прохождении испытаний на авиазаводе в Ульяновске Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «На заводе „Авиастар“ в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета [Ил-76МД-90А], находящегося в производстве, произошел трагический инцидент», — передает ОАК в своем telegram-канале. Уточняется, что один человек погиб, шестеро пострадали. В ОАК заявили, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Самолет Ил-76МД-90А используется для военных перевозок. Также этот самолет применяется для тушения пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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